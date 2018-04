Bakan Fakıbaba Çocukları Kabul Etti

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Sizlerin gülen yüzünüz, gözlerinizdeki ışık, umutlarınız ve hayalleriniz inanın bize güç veriyor. Her birinizin barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayalini gerçekleştirmek en büyük arzumuz" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bakanlık personellerinin çocuklarını makamında kabul etti. 23 Nisan'ın Türkiye'nin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu dile getiren Fakıbaba, "Biz, İstiklal Mücadelemizi birlik ve beraberlik içinde milletçe mücadele ederek zafere ulaştırıp Cumhuriyeti ilan ettik. Bu yönüyle 23 Nisan, demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesi olmasıyla gönlümüzde önemli bir yere sahiptir. Bu günün çocuklarımıza armağan edilmesi de, ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza olan güvenimizi ve ümidimizi göstermektedir. Bizler de sizlere daha iyi bir gelecek hazırlamak için tüm gayretimizle çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda güven ortamı içinde istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve her alanda ciddi gelişmeler kaydettiğini ifade eden Bakan Fakıbaba, "Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde ortaya koyacağımız çalışmalarla her alandaki gelişimimizi daha da hızlandıracağımıza ve siz çocuklarımıza daha iyi bir Türkiye bırakacağımıza inanıyorum. Millet olarak 23 Nisan 1920 ruhunu her an içimizde yaşatarak daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için çalışacağız. Çünkü sizlere güveniyoruz. Sizler de, sizlere sunulan imkanları iyi değerlendirecek, büyük başarılara imza atacaksınız. Sizlerin gülen yüzünüz, gözlerinizdeki ışık, umutlarınız ve hayalleriniz inanın bize güç veriyor. Her birinizin barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayalini gerçekleştirmek en büyük arzumuz. Bu duygularla, TBMM'nin 98. kuruluş yıl dönümünü, bu toprakların güzel çocuklarının ve bütün dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularımla kutluyorum" şeklinde konuştu.

Fakıbaba, çocuklara büyüyünce ne olmak istediklerini sordu. Kimi polis, hakim, savcı olmak isterken, bir çocuk cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi. Çocuklar Bakan Fakıbaba'yı adeta soru yağmuruna tuttu. Bir çocuğun aynı zamanda genel cerrah olan Fakıbaba'ya kaç kez ameliyata girdiğini sorması üzerine Fakıbaba, aktif olarak 25 yıl cerrah olarak çalıştığını, on binin üzerinde ameliyata girmiş olabileceğini söyledi. Bir diğer çocuğun üniversiteyi kaçıncı olarak bitirdiğini sorması üzerine Fakıbaba, "Liseyi de, üniversiteyi de ikinci olarak bitirdim" karşılığını verdi. Fakıbaba, ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çekindi. - ANKARA