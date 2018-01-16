Bakan Fakıbaba Besi Çiftliğini Gezdi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Altunkaya Şirketler Grubu'na ait hayvancılık tesislerinde incelemeler yaptı. Türkiye'nin böyle tesislere ihtiyaç duyduğunu ifade eden Bakan Fakıbaba hijyen ve teknolojisi ile tesisi duyduğu hayranlığı dile getirerek, Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mahsum Altunkaya'yı kutladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Altunkaya Şirketler Grubu'na bağlı Oğuzeli ilçesinde bulunan modern hayvancılık tesislerinde incelemelerde bulundu. Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mahsum Altunkaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve beraberindekileri tesisleri gezdirerek, teknik bilgiler verdi.

Yapılan üretimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Altunkaya, "Burada 11 bin 200 baş hayvan kapasiteli besi çiftliğimizde hem et, hem de süt ağırlıklı hayvancılık yapıyoruz. Ahırlarımız sektördeki en teknolojik yatırımlar olup, ülkemizde hayvancılığın yeniden gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Altunkaya Şirketler Grubu'na bağlı hayvancılık tesislerini ziyaretine Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yanı sıra çok sayıda bürokrat katıldı.

Altunkaya Şirketler Grubunun modern tesislerinde incelemelerde bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, tesislere hayran kaldı. Fakıbaba, tesisleri son derece "Hijyenik ve teknolojik" bulurken, "İnanılmaz ve muhteşem" gibi ifadeler kullandı.

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mahsum Altunkaya'yı kutlayan Bakan Fakıbaba, "Ülkemiz hayvancılığı açısından örnek bir tesiste incelemelerde bulunmanın mutluluğunu yaşadım. Böylesine teknolojik, gerekse de işletmecilik anlayışı olmak üzere her anlamda kusursuz bir tesisi ülkemiz hayvancılığına kazandıran Mahsum Altunkaya'yı kutluyorum. Bakanlık olarak böyle modern yatırımları çok önemsiyoruz. Bakanlığımız ve yatırımcılarımız el ele vererek ülkemiz tarımını, hayvancılığını yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP