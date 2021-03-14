Bakan Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısı Açıklaması

14.03.2021 20:27 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:32
Bakan Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanları için

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından, Lütfen Platformu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla düzenlediği dijital mektup kampanyasının linkini paylaştı.

"DestanYazanlaraMektupYaz" etiketini kullanan Koca, "Ben mektubumu yazıp sisteme yükledim. Siz de mektubunuzla sağlık personelimize düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Yürekten bir teşekkürü hak ettiler." ifadelerini kullandı.

14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayan ve nisan ayına kadar sürecek kampanya kapsamında dileyen herkes "dijital mektup" sitesi üzerinden sağlık çalışanlarına duygu ve düşüncelerini iletebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Prens Harry Hakan Yılmaz
Spor Ali Koç Fatih Terim Hakan Kutlu Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Fahrettin Koca'dan, sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 20:34:52. #1.16#
title