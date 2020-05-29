Bakan Fahrettin Koca: "Bu hastaneler, sadece deprem, afet ve salgın durumlarında kapısını açıp...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı! Canlı aktarıyoruz...

Bakan Fahrettin Koca: "Bu hastaneler, sadece deprem, afet ve salgın durumlarında kapısını açıp...

Bakan Fahrettin Koca: "Bu hastaneler, sadece deprem, afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı" Bakan Fahrettin Koca: "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede Türkiye tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı" Sağlık...

29.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:22

Bakan Fahrettin Koca: "Bu hastaneler, sadece deprem, afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı"

Bakan Fahrettin Koca: "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede Türkiye tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılış törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Bakan Koca törende yaptığı konuşmada, "Bu hastaneler, sadece deprem, afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı. Normal zamanlarda da özelleşmiş alanlarda hizmet vermeye devam edecek kalıcı hastaneler olarak inşa edildi" dedi.

"Sağlık turizminde önemli köşe taşları olacak"

Bakan Koca, "Güçlü bir sağlık sistemi, gelişmiş bir altyapı ve fedakarlıktan çekinmeyen yetkin bir sağlık ordusu böyle zamanlarda toplumu ayakta tutan en önemli güç olmaktadır. Bu hastaneler, sadece deprem, afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı. Normal zamanlarda da özelleşmiş alanlarda hizmet vermeye devam edecek kalıcı hastaneler olarak inşa edildi. Yoğun bakım hastaları için önemli bir kapasite kazanmış oluyoruz. Diyaliz hastaları buralardan hizmet alacak. Havalimanına yakınlığı ile stratejik bir konuma sahip olan hastane, yakınındaki pistlerle yurt dışından ve şehir dışından getirilecek hastaların uçaktan iner inmez sağlık hizmetine kavuşmasını sağlayacak. Buralar sağlık turizminde kamunun önemli köşe taşları olacak" dedi.

"Bütün hasta yatakları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek"

Hastanesinin 45 günde tamamlandığını kaydeden Koca, "Hastane 2 bölüm halinde 8 bloktan oluşuyor. Toplam alan 125 bin metrekare. 500 araçlık otoparkı mevcut. 75 bin metrekare kapalı alanda 432'si yoğun bakım olmak üzere 1008 yataklı. Yeterli laboratuvar ve görüntüleme imkanları bulunuyor. Bütün hasta yatakları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilme özelliği taşıyor. Tam teşekküllü 16 ameliyathaneye sahip olan hastanede ayrıca, kronik böbrek hastalarının ihtiyacını karşılayacak 100'e yakın diyaliz ünitesi bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede Türkiye tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı"

Bakan Koca, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede Türkiye tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da bu riskin altında. Bu nedenle bir süre daha tedbirlerimize devam etmek zorundayız" dedi.

2 Nisan'da binlerce meslektaşın yetişmesinde çok büyük katkıları olan, bütün öğrencilerinin minnetle andığı Prof. Dr. Feriha Öz'ün koronaya yenik düştüğünü hatırlatan Koca, "Patolojinin duayen ismi Prof. Dr. Feriha Öz, Cerrahpaşa'da verdiği hizmetlerin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinin Patoloji Ana Bilim Dalı'nın kuruluşunu da üstlenmişti. Emekli olduktan sonra da misyonunu terk etmedi. Son güne kadar evinden de katkı vermeye devam etti. Belki de virüsle onu buluşturan bu gayretiydi. Prof. Dr. Feriha Öz Hocamızın adı ile anılacak olan bu acil durum hastanemizin onun hatırasını yaşatmasını ve emeklerinin devamı olacak katkıları sunmasını diliyorum" diye konuştu.

Hastaneyi kısa sürede inşa eden yüklenici firma çalışanlarına ve bütün emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyleyen Koca, "Fethin 567. yıl dönümünün de başta İstanbullular olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Fahrettin Koca: 'Bu hastaneler, sadece deprem, afet ve salgın durumlarında kapısını açıp...

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Haber
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı Haber
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, yeni aşka yelken açtı
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Pompalı tüfekle iş yerini basan saldırganı, içerideki sivil polis etkisiz hale getirdi
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Format değişikliği gündeme gelen Şampiyonlar Ligi'de final, Türkiye yerine Almanya'da oynanabilir
Format değişikliği gündeme gelen Şampiyonlar Ligi'de final, Türkiye yerine Almanya'da oynanabilir
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Güney Kıbrıs, adaya geldikten sonra koronavirüs kapanların tedavi masraflarını üstlenecek
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Koronavirüs salgınında büyük gelir kaybı yaşayan İBB, 157 adet son model araç alacak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Otomotiv devi Renault, tasarruf yapmak için 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Gaziantep Futbol Kulübü 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
ABD'de polis şiddetine karşı yapılan protestoda eylemcilere ateş açıldı
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Yıllar sonra Fenerbahçe'ye dönen Aurelio hedefi belirledi: İnşallah Türkiye Kupası'nı kazanacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Uğur Akbaş Sezen Aksu
Spor Mete Gazoz Arda Turan Caner Erkin Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza İzmir Futbol Haziran
Şu an buradasınız: Bakan Fahrettin Koca: "Bu hastaneler, sadece deprem, afet ve salgın durumlarında kapısını açıp... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 21:23:52. #1.15#
title