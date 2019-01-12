Bakan Ersoy: Yılın Başında Erken Rezervasyonda Yüzde 123 Artış Kaydedildi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2019 yılında Almanya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında rekor beklendiğini ve erken rezervasyon satışlarında yılın henüz başında bir önceki yıla göre yüzde 123 artış kaydedildiğini açıkladı.

Bakanlıktan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Berlin ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Bakan Ersoy'un, Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, Almanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısına ilişkin yıl bazında kıyaslamalar yapıldığına işaret edildi ve DRV'nin açıkladığı rakamlara göre, erken rezervasyon satışlarının yüzde 123, cironun ise yüzde 140 oranında arttığı bildirildi.

"BU YIL REKOR BEKLİYORUZ"

Bakan Ersoy, erken rezervasyon satışlarındaki yüzde 123'lük artışın yılın henüz başında kaydedildiğini belirterek, "Almanya'dan gelecek turist sayısında bu yıl rekor bekliyoruz. Herr Fiebig ile yaptığımız toplantı oldukça verimli geçti. İki ülkenin turizm potansiyelinin yanı sıra nitelikli Alman turistlerin Türkiye'ye gelmesi için izlenecek yol haritasını da ele aldık" dedi.

- Ankara

Kaynak: DHA