Bakan Ersoy: "Yerel renklerimizi soldurmadan ulusaldan evrensele taşımaya çalışıyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkışı Bakan Ersoy'un konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkışı

Bakan Ersoy'un konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy törende konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı