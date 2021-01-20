Bakan Ersoy: "Yerel renklerimizi soldurmadan ulusaldan evrensele taşımaya çalışıyoruz"
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Bakan Ersoy: "Yerel renklerimizi soldurmadan ulusaldan evrensele taşımaya çalışıyoruz"

20.01.2021 19:22 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:29

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkışı Bakan Ersoy'un konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkışı

Bakan Ersoy'un konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy törende konuşma yaptı.

Bakan Ersoy: 'Yerel renklerimizi soldurmadan ulusaldan evrensele taşımaya çalışıyoruz'
Bakan Ersoy: 'Yerel renklerimizi soldurmadan ulusaldan evrensele taşımaya çalışıyoruz'
Bakan Ersoy: 'Yerel renklerimizi soldurmadan ulusaldan evrensele taşımaya çalışıyoruz'
Bakan Ersoy: 'Yerel renklerimizi soldurmadan ulusaldan evrensele taşımaya çalışıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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