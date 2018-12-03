Bakan Ersoy: "Yeni Hedefimiz Artık Sayılar Değil, Nitelikli Turiste Oynuyoruz" - İstanbul

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle düzenlenen "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" nda basın toplantısı düzenledi.