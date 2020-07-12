BAKAN ERSOY VE VALİ YERLİKAYA AYASOFYA'DA İNCELEMELERDE BULUNUYOR (1)
Ayasofya Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde buluyor.
12.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:33
Ayasofya Camii'ne gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde buluyor. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı Ayasofya Camii'ne 15.00 sıralarında gelen ikilinin incelemeleri devam ediyor.
- İstanbul
Görüntü dökümü: ------------Vali'nin gelişi-Bakanın gelişi-Ayasofyaya girmeleri
- İstanbul
Kaynak: DHA