Bakan Ersoy ve RTÜK Başkanı Şahin, Medya Temsilcileriyle Buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK Medya Buluşmaları" kapsamında medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "RTÜK Medya Buluşmaları" kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, "Yayıncılığın Geleceği ve RTÜK" gündemiyle bir araya gelinen toplantı, iki oturum halinde gerçekleşti. Toplantıda, Bakan Ersoy ve RTÜK Başkanı Şahin ile medya temsilcilerinin yanı sıra bakanlık yetkilileri ve kurul üyeleri de yer aldı.

Bakan Ersoy, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kurumlar arası iş birliğinin ve iletişimin arttırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Yetkililerimiz ve RTÜK üyelerimiz ile birlikte sizlerin sorunlarını dinlemek için bir aradayız. RTÜK ile ilgili oluşmuş algıyı değiştirmek istiyoruz. RTÜK sadece bir denetim mekanizması değil. Hem RTÜK, hem de Bakanlık olarak bizler, sizlerin temsilcileriyiz. Bu çalıştay sonunda yaptığımız değerlendirmede, sorunlarınızı hızlı bir şekilde çözmek için gerekli adımları atacağız." diye konuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de, görsel ve işitsel medyanın düzenlenmesine, ifade ve haber alma özgürlük alanının geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalarda yayın kuruluşlarının temsilcileri ile iş birliği içinde olunacağının altını çizerek, "Medya alanında yürütülecek tüm faaliyetlerde sizlerle yapacağımız fikir alışverişine önem veriyoruz. Düzenleyici ve denetleyici misyonumuzun yanı sıra, sektörün önünü açan ve sektöre yenilikler kazandıran bir anlayış içinde olacağız." ifadelerini kullandı.



Toplantıya katılan medya temsilcileri, Ersoy ve Şahin'e sektörde yaşanan sorunları, yayıncılığın geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini de sundu.

Kaynak: AA