Bakan Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, protokol imzaladı (1) Toplantının yapıldığı salon Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın salona gelmesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Toplantının yapıldığı salon Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın salona gelmesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü"nü imzaladı. (1) Kaynak: AA