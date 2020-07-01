Bakan Ersoy ve Bakan Selçuk, İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı
Bakan Ersoy ve Bakan Selçuk, İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı.
01.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:34
Bakan Ersoy ve Bakan Selçuk, İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı
ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı.
Kaynak: İHA