Bakan Ersoy ve Bakan Selçuk, İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı Bakan Ersoy ve Bakan Selçuk, İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Bakan Ersoy ve Bakan Selçuk, İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı. Kaynak: İHA