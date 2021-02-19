Bakan Ersoy: "Üzerinde yaşadığımız gezegenin geri dönüşü olmayacak bir farklılaşmaya gittiğini açıkça görüyoruz"
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Bakan Ersoy: "Üzerinde yaşadığımız gezegenin geri dönüşü olmayacak bir farklılaşmaya gittiğini açıkça görüyoruz"

19.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:33

"Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliğinde konuştu.

"Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çevrim İçi Türk Dünyası Meteoroloji Forumu" etkinliğinde konuştu.

Bakan Ersoy: 'Üzerinde yaşadığımız gezegenin geri dönüşü olmayacak bir farklılaşmaya gittiğini açıkça görüyoruz'
Bakan Ersoy: 'Üzerinde yaşadığımız gezegenin geri dönüşü olmayacak bir farklılaşmaya gittiğini açıkça görüyoruz'
Bakan Ersoy: 'Üzerinde yaşadığımız gezegenin geri dönüşü olmayacak bir farklılaşmaya gittiğini açıkça görüyoruz'
Bakan Ersoy: 'Üzerinde yaşadığımız gezegenin geri dönüşü olmayacak bir farklılaşmaya gittiğini açıkça görüyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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