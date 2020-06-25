Bakan Ersoy'un açıklaması Karadenizli turizmcileri heyecanlandırdı
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Bakan Ersoy'un açıklaması Karadenizli turizmcileri heyecanlandırdı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Karadeniz turizm destinasyonu dediğimiz zaman Trabzon'da rakamlar da çok düşük. İç turizm olarak hareketler başladı" yönündeki açıklaması, Karadenizli turizmcileri heyecanlandırdı.

Bakan Ersoy'un açıklaması Karadenizli turizmcileri heyecanlandırdı
25.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:17

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Karadeniz turizm destinasyonu dediğimiz zaman Trabzon'da rakamlar da çok düşük. İç turizm olarak hareketler başladı" yönündeki açıklaması, Karadenizli turizmcileri heyecanlandırdı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'nda Trabzon'un, Antalya ve İstanbul'dan sonra 3'üncü sırada olduğunu belirterek, "Bu yıl yayla otellerimiz biraz daha fazla rağbet görecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da Güvenli Turizm Sertifikası Programı kapsamında 51 ülkenin büyükelçisi ve özellikle Avrupa'dan uluslararası basın temsilcilerinin katıldığı tanıtım programı kapsamında ve uluslararası turizm hareketliliğiyle ilgili genel değerlendirmede bulundu. "Karadeniz turizm destinasyonu dediğimiz zaman Trabzon'da rakamlar da çok çok düşük" diyen Bakan Ersoy'un toplantıdaki, normalleşme süreci ve bu yönde turizm beklentisiyle ilgili açıklamaları, Karadenizli turizm sektörü paydaşlarının yüzünü güldürüp, umutlandırdı.

'BEKLİYORUZ, UMUTLUYUZ'Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, turizm sektöründe 2019 yılı Ekim ayında durgunluk yaşanmaya başladığını, Kovid-19 pandemisinin de nevruz döneminde denk geldiğini ve sektörde ciddi kayıplar yaşandığını söyledi. Son 3 haftada bölgede az da olsa hareketlilik yaşandığını belirten Kantarcı, "Temmuz öncesi ve Haziran ortasında biraz daha fazla bir hareket bekliyorduk. Tam göremedik ama son 2 haftadır Konya, Ankara ve Samsun'dan bölgemize otobüs grupları var. Bunun sayılarının daha da artmasını bekliyoruz. Umutluyuz" dedi.'YAYLA OTELLERİMİZ DAHA FAZLA RAĞBET GÖRECEK'Salgının etkisini yitirmesinin ardından insanların kalabalıklardan uzak tatil arayışına gireceğinin altını çizen Kantarcı, "Bu sene yayla otellerimiz biraz daha fazla rağbet görecek. Şu anki görüntüye baktığımız zaman, yukarılardan rezervasyonlar bazı otellerimizde sezon boyunca çok ciddi rezervasyonları var yayla otellerimizde. Beklentimiz o anlamda yüksek" diye konuştu. Kantarcı ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı 'Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı' başvuruları ve sertifika sahipliği anlamında Trabzon'un, Antalya ve İstanbul'dan sonra 3'üncü sırada olduğunu da sözlerine ekledi.'KARADENİZ HEM ŞANSLI HEM ÇOK ÖN PLANDA'Bölgede faaliyet gösteren tur acentesi işletmecisi Nihat Yılmaz da, salgından sonra ekoturizmin öne çıkacağını, daha çok butik turların, insanların doğayla daha çok buluşacağını düşündüklerini dile getirdi. Bakan Ersoy'un açıklamalarının sektör paydaşlarını sevindirdiğini kaydeden Yılmaz, acenteler ve turizm sektörünün ayakta kalabilmesi için yapılan çalışmaların önemli olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Şimdi doğaya çıkmak istiyorlar. Bunun da en iyi yolu Karadeniz. Nereye giderlerse gitsinler keyif alacak, mutlu olacak, ruhlarını dinlendireceklerdir. Türkiye ve dünyadan herkesi Karadeniz'e davet ediyoruz. Zaten kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyorlar. Bu süreçte Karadeniz hem şanslı hem çok ön plana çıkacak" ifadelerini kullandı.'DERDİMİZE BİR NEBZE OLSUN ÇARE OLABİLİR'Trabzon'da restoran işleten Selahattin Ahıskalıoğlu, Kovid-19 pandemisinin nevruz sezonuna denk gelmesi ve sonrasında ramazan ayının da etkisiyle lokanta sektörünün iki kez etkilendiğine dikkat çekerek, "Umutlu değiliz ama yine de iyimser olalım. Hani 'yağmasa da damlar' diyerek, eğer bir şeyler olursa yine bir parça işlerimiz artar, derdimize bir nebze olsa da çare olabilir" dedi.'KARADENİZ BÖLGESİ AVANTAJLI'Yaz döneminde turistlerin bölgeye gelmesinin ekonomik olarak büyük fayda sağladığını söyleyen kent sakinlerinden Veysel Gökçen, "Buradaki yaylalar, doğal güzellikler daha sağlıklı olabilir bu dönemde. İnsanlar çok fazla iç içe olmadan kendi aralarında ayrılarak tatillerini yapabilirler. O yönden Karadeniz bölgesi avantajlı. Yeşillik, doğa, turistik yerleri, tarihi yerleri önemli. Bunlar gezilebilir. Turizm için güzel şeyler bunlar" dedi.Ege bölgesinden geldiğini ve Karadeniz'in ayrı bir havası olduğunu anlatan Emrullah Saygın, "Kışın buranın havası koyu geliyor olabilir ama yaylalar öyle değil. Aksine gittikçe içinizi ferahlatan bir yapısı var. Bu çok büyük bir şans ve turizm anlamında değer kazanıyor. Umarım bunun değerini bilirler. Çünkü biz bilemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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