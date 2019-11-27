Bakan Ersoy, 'Uluslararası Kısa Film Yarışması' ödül törenine katıldı

27.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:45

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, HAK-İŞ tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Uluslararası Kısa Film Yarışması' ödül törenine katıldı.



Bu yılki teması 'Emeğe Saygı' olan 8. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni izlenen tanıtım filminin ardından başladı. Dünyanın dört bir yanından 20 bini aşkın film ve yüzbinlerce sinema emekçisiyle temas kuran HAK-İŞ Konfederasyonunun düzenlediği yarışmaya bu yıl İran'dan 409, Hindistan'dan 334, Amerika'dan 198, Fransa'dan 171 ve diğer ülkelerden 2 bin 720 olmak üzere toplam 4 bin 46 film katıldı. Türkiye genelindeyse 214 film ile yarışmaya katılım oldu.



Ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülen oyuncu Haluk Bilginer'i kutlayarak, "Son büyük başarı hikayesi olarak Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Sayın Haluk Bilginer'i bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.



Ersoy, sinemanın öneminden bahsederek, bu uğurda emek veren gençlere seslendi. Bakan Ersoy, "Sevgili gençler, sizlerin taşıdığı cevherden asla şüphemiz yoktur. Unutmayın hayatın her alanında olduğu gibi sinemada da cesaretle denemelerinizi yapmak zorundasınız. Ödüller birer vesile, esas kazanım ise deneyimdir. Bizim attığımız tüm adımların tutuşturacağı meşaleyi geleceğe sizler taşıyacaksınız. Deneyimleriniz o yolculukta en önemli desteğiniz olacaktır. Aklınızdakileri perdelemeyin, perdeye yansıtın" dedi.



HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ise, hak ve emek konusunda verilen mücadelenin beyaz perdeye aktarılmasından dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Dünyanın dört bir yanından, 119 ülkeden 4 bin 46 yönetmenin dikkatini çekmiş bir kısa film yarışması olmak bizi gelecek için çok umutlandırıyor. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak hayallerini gerçeklerle bezeyip bize gösteren sinema dünyasının kıymetli temsilcilerini gönülden kutluyorum. HAK-İŞ olarak sendikacılığın sadece 'toplu sözleşme' ve 'ücret sendikacılığı' ile sınırlı olmadığına inanıyoruz. Üyelerimize ve tüm kamuoyuna karşı kültür ve sanat yükümlülüğümüz olduğuna vurgu yapıyoruz. HAK-İŞ olarak hak ve emek konusunda verdiğimiz mücadelenin sinemaya, dizilere, kısa filmlere konu edildiğinde milyonlarca kişiye çok daha hızlı bir şekilde ulaşacağını biliyoruz. İş kazalarından sigortasız çalışmaya, çocuk işçiliğinden mobinge, haksız yere işten çıkarılmadan sendikal örgütlenmeye ve kadınların çalışma hayatında yaşadıkları zorluklara kadar emekçilerin temel problemlerinin HAK-İŞ Kısa Film Yarışması aracılığıyla beyaz perdeye yansıtılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Kameralarını emekçilere çeviren, emekçilerin dertleri ile dertlenen yapımcı, yönetmen ve oyunculara teşekkür ediyoruz. Yurtiçi ve yurt dışından bütün yönetmen ve yapımcıları emeği merkezine alan daha fazla film üretmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA