Bakan Ersoy: "Türkiye turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı"
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Bakan Ersoy: "Türkiye turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptığı görüşmede, Türkiye'nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğu mesajını verdi.

Bakan Ersoy:
03.07.2020 09:32 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:21

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptığı görüşmede, Türkiye'nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğu mesajını verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılması için Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Berlin'de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ile birlikte Berlin'e günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Ersoy, Türkiye'de uygulamaya konulan Güvenli Turizm Sertifikasyonu hakkında Alman Hükümet yetkililerine bilgi aktardı. Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının kaldırılmasına ilişkin Bakan Altmaier ile olumlu bir görüşme gerçekleştiren Ersoy, Alman mevkidaşına Türkiye'nin turizmde birçok Avrupa ülkesinden daha hazırlıklı olduğunu söyledi. Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun, Türkiye'de 50 ve üstü odası bulunan oteller için zorunlu hale getirildiğini belirten Bakan Ersoy, görüşmede ziyaretçilere yönelik hazırladıkları kapsamlı sigorta paketini de detaylarıyla anlattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Berlin temasları kapsamında Alman Hükümeti'nin turizmden sorumlu yetkili ismi Thomas Bareiss ile de bir araya geldi.

TATİL BÖLGELERİ BAZINDA VAKA VERİLERİ MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Özellikle tatil bölgelerindeki vaka sayılarının azlığının vurgulandığı görüşmede heyette yer alan Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de Robert Koch Enstitüsünün sorularına yanıt veren bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda aktarılan Türkiye'nin tatil bölgeleri bazındaki vaka verileri ise memnuniyetle karşılandı.

(Emin Kuvat/İHA)

Kaynak: İHA

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