Bakan Ersoy, 'Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı'na katıldı

06.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:01

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında düzenlenen 'Türkiye Mezunları Dernekleri Kapasite Geliştirme Programı'na katıldı.



Türkiye Mezunları Derneklerinin daha profesyonel bir yapıya kavuşturulması ve Türkiye adına kurum ve kuruluş temsilcileriyle tecrübe paylaşımı yapabilmeleri amacıyla mevcut dernek yöneticileri ve yeni kurulmakta olan derneklere yönelik olarak 4-8 Kasım tarihleri arasında "Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı" düzenlendi. 25 ülkeden 50 temsilcinin katıldığı programda 2020 yılında uygulanacak "Mezun Ağı Geliştirme Destek Programı" ile "Kurumsal Görünürlük ve İletişim Destek Programı" hakkında bilgi verildi.



Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTB'nin düzenlediği programa katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Türkiye Mezunları olarak Türk kardeşlerinizle aynı okulu, sırayı paylaşarak, öğrenci evinde veya yurt odalarında birlikte gelecek programları yaparak yılların içinde birlikte yol alarak kurduğunuz ilişki ülkelerimizin birlik ve beraberlik içinde ortak bir geleceğe yürüyeceği yolu inşa etmektedir. Çünkü gelecek bugün burada bizlerle birlikte kurduğunuz gönül birlikteliğiniz ile şekillenecektir. Bugün dünyada popülizm ve çıkar odaklı algı oluşturmaya çalışan bireyleri, siyasileri hatta devletleri görmekteyiz. Ötekileştirme üzere yapılan anlaşmalara, pazarlıklara ve planlara şahit olmaktayız. Bütün bunları özellikle sosyal medya üzerinden yaymaya çalışıyorlar. Birbirimizi tanıdıkça önyargıların kırıldığını, dolayısıyla bunları besleyecek çalışmaların hüsrana uğradığını görmekteyiz. Başka ülkelerde eğitim gören bugünün gençleri yarın işte bu mücadeleyi kazanacak asli bireyler olacaklar. Cumhurbaşkanımızın 8'inci Uluslararası Öğrenci Mezuniyet Töreni'nde dile getirdiği ifadeler bu hususu çok güzel anlatmıştı. Ne mutlu bizlere ki Türkiye'de eğitim görmüş olan sizlere bugünden çok daha güzel yarınlara ciddi katkılar sunabilmekteyiz. Türkiye Mezunları Derneklerini gerçekten önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.



Programa ev sahipliği yapan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ise, "Biz bu sene Türkiye'de okuyan uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye dair hangi bilgilerle donandıklarını, bizim manevi değerlerimizi ne kadar içselleştirdikleri, Türk insanını ne kadar tanıdıklarına ilişkin 'Uluslararası Öğrenci Akademisi' adı altında bir program başlattık. Bu program dahilinde üniversitede eğitim alan öğrencilere giriş çalışmaları, kültür sanat aktiviteleri ve Türkiye söyleşileri olarak farklı düzeylerde eğitimler verdik. Bunun yanı sıra mezun olan kardeşlerimizin mezun olduktan sonra Türkiye'yle ilişkilerini muhafaza etmeleri ve Türkiye'yle kendi ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirmesi için Mezun Dernekleri projesini hayata geçirdik. Biz mezun derneklerimizin kapasitesinin artırılmasına yönelik hem de mezun derneğimizin sayısının artırılmasına yönelik 4-8 Kasım arası bir program düzenliyoruz. 'Türkiye Mezunları Kapasite Geliştirme Eğitim Programı' dedik adına. 2 gün boyunca arkadaşlarımız önce kamu kurumlarımızdan sunumlar aldılar. Diğer taraftan biz de derneklerimiz kurulduğu günden itibaren verdiğimiz destek mahiyetini değiştirmeye karar verdik ve Mezun Ağı Geliştirme Destek Programlarını ortaya çıkardık. Bundan sonra mezun derneklerimizle projeler geliştirerek iki ülke arasındaki somut ilişkileri geliştirmek adına çalışmalar yürüteceğiz" şeklinde konuştu.



Türkiye'de üniversite eğitimini tamamlayıp ülkelerine dönen Türkiye mezunları bilim, sanat, kültür, ekonomi, siyaset ve daha pek çok alanda öne çıkıyor. Ülkeler ve toplumlar arasındaki işbirliği, paylaşım ve birlikte büyümeye önemli katkılar sağlayan Türkiye'nin gönül elçileri olarak kabul edilen ve bugün dünyanın 169 ülkesinde 150 binden fazla Türkiye mezunu bulunuyor. 22 ülkede 23 Türkiye Mezunlar Derneği bulunurken, bu sayının 2019 yılı sonuna kadar artacağı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA