Bakan Ersoy: "Türkiye'de eğitim almış insanlar olarak istihdam edilebilme şansınız daha yüksektir"

- Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mezuniyet törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA