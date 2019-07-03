Bakan Ersoy: "Türkiye'de eğitim almış insanlar olarak istihdam edilebilme şansınız daha yüksektir"
- Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni Salondan görüntü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
- Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni
Salondan görüntü
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mezuniyet törenine katılarak bir konuşma yaptı.
Kaynak: AA
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