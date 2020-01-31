Bakan Ersoy: "Türkiye antisemitizm, ırkçılık ve aşırılığa karşı mücadelesini sürdürmektedir"

31.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:36

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin insanlığa karşı suç olarak gördüğü antisemitizm, ırkçılık ve aşırılığa karşı mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Bakan Ersoy, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce 100. Yıl Konferans Salonu'nda gerçekleşen "Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü" etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Son zamanlarda Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünya üzerinde din ve ırk temelli nefret suçlarının arttığına dikkati çeken Ersoy, Amerika ve Avrupa'da sinagoglara ve Yahudi cemaatlerine yönelik çok sayıda saldırı yapıldığını söyledi.

Küresel çapta artan ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle mücadele edilmesi gerektiğini belirten Ersoy, "Bu sadırıları düzenleyenlerin benimsedikleri çarpık zihniyet İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve mülteci karşıtlığında da kendisini göstermektedir. Pittsburgh saldırganıyla Yeni Zelanda'daki Christchurc'te iki camiye saldıran teröristlerin ortak noktası aynıdır." diye konuştu.

"Hiçbir suretle zarar görmemelerine özen göstermiştir"

Irkçılık ve ayrımcılığa karşı devletin yanında, toplumun tüm kesimlerine de görevler düştüğünü hatırlatan Ersoy, "Türkiye insanlığa karşı suç olarak gördüğü antisemitizm, ırkçılık ve aşırılığa karşı mücadelesini sürdürmektedir. Günlük hayatta karşılaşılan kin ve düşmanlık içeren söylem ve eylemlere karşı gerekli önlemlerin alınması, Holokost kurbanlarının hatıralarının onurlandırılmasına hizmet edecektir." dedi.

Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yahudi vatandaşlarına kısıtlamalar koyup, Nazilere teslim eden zamanın Avrupa hükümetlerinin aksine Türkiye, vatandaşı olan Yahudilerin kişisel güvenliklerinin korunmasına ve hiçbir suretle zarar görmemelerine özen göstermiştir. Yahudi mültecilere yardım eden Yahudi ajans ve örgütlerine İstanbul'da faaliyet göstermelerine izin vermiş ve hiçbir Yahudi vatandaşı sınır dışı etmemiştir."

"Tarihimizdeki hoşgörü mirasına kararlılıkla sahip çıkıyoruz"

Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de zalimin karşısında, mazlumun yanında olduğunun altını çizen Ersoy, "Türk milleti olarak tarihimizden gelen hoşgörü mirasına kararlılıkla sahip çıkıyoruz." dedi.

Ersoy, Türkiye'nin milli gelirine oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülke olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"20'nci yüzyılın en büyük mülteci krizi yanı başımızda cereyan etmektedir. Bu kriz sırasında gelişmiş ülkeler kapılarını mültecilere kapatırken Türkiye zulümden kaçan yaklaşık 4 milyon Suriyeliye kaplarını açmıştır. İnsanlık tarihinin en büyük kara lekelerinden olan Holokost'tan çıkarılacak derslerden birisi de insani dramlar karşısında sessiz kalmayarak iş birliği yapmalarıdır. Ancak bugün gücü elinde tutanların medeni vasıfları noktasında sadece sözde kaldıkları, insani dramları çok rahat bir şekilde görmezden geldikleri açıktır. Orta Doğu ve dünyanın başka bölgelerinde yaşanan gelişmeler tarihten ders alınmadığını göstermiştir."

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de "Tüm soykırım ve katliamlarda öldürülen canları anmak, yapılanları kınamak insan olarak hepimizin görevidir. Soykırım insanların vahşice öldürülmesidir, insanı insan yapan ve onu diğer canlılardan ayıran tüm özelliklerinden yoksun bırakılarak her türlü şiddetin uygulanmasıdır." diye konuştu.

Anma etkinliğine, Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, Türk Yahudi Cemaati üyelerinin yanı sıra bazı büyükelçiler ve akademisyenler de katıldı.

Kaynak: AA