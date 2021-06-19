Bakan Ersoy: "Turizmi yeniden rayına oturtmayı başaracağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Ersoy: "Turizmi yeniden rayına oturtmayı başaracağız"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Salonun iç/genel planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Antalya İl Teşkilatı ile düzenlenen toplantıya katıldı.

Salonun iç/genel planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Antalya İl Teşkilatı ile düzenlenen toplantıya katıldı.

Bakan Ersoy: 'Turizmi yeniden rayına oturtmayı başaracağız'
Bakan Ersoy: 'Turizmi yeniden rayına oturtmayı başaracağız'
Bakan Ersoy: 'Turizmi yeniden rayına oturtmayı başaracağız'
Bakan Ersoy: 'Turizmi yeniden rayına oturtmayı başaracağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması...
Kabusu yaşadı! Güvenlik görevlisi kadın 'sürtünme yoluyla taciz' iddiasıyla karakola koştu
Kabusu yaşadı! Güvenlik görevlisi kadın "sürtünme yoluyla taciz" iddiasıyla karakola koştu
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız.'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Turizm sektörüne KDV desteğinin bir ay daha uzatılması) Pazartesi günü Kabine Toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız."

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Vladimir Putin Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Enis Arıkan Selçuk Tekay
Spor Aytaç Kara Ozan Tufan Burak Yılmaz Yiğit Şardan Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Ersoy: "Turizmi yeniden rayına oturtmayı başaracağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 18:15:45. #1.14#

title