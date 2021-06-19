Bakan Ersoy: "Turizmi yeniden rayına oturtmayı başaracağız"

Salonun iç/genel planı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Antalya İl Teşkilatı ile düzenlenen toplantıya katıldı.