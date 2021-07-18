Bakan Ersoy, Turizm Teşvik Kanunu'nun kabul edilmesi dolayısıyla milletvekillerine teşekkür etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Teşvik Kanunu'nun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinde yoğun ve özverili mesai harcayan milletvekillerine teşekkürlerini sundu.