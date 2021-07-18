Bakan Ersoy, Turizm Teşvik Kanunu'nun kabul edilmesi dolayısıyla milletvekillerine teşekkür etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Teşvik Kanunu'nun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinde yoğun ve özverili mesai harcayan milletvekillerine teşekkürlerini sundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Teşvik Kanunu'nun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinde yoğun ve özverili mesai harcayan milletvekillerine teşekkürlerini sundu.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Turizm Teşvik Kanunu'nun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinde yoğun ve özverili mesai harcayan, desteklerini daima yanımızda hissettiğimiz kıymetli milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz turizmi için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe