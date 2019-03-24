Bakan Ersoy: "Turizm Stratejisini Fırsata Çevirmemiz Gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin geleceğinin turizmle birlikte yapılması gerektiğiyle ilgili bir fikir birliği oluştuğunu belirterek, "Bütün bu oluşumlar ilk kez gerçekleşiyor Türkiye'de. İlk kez böyle bir ortam yaratılmış oluyor. O yüzden biz bütün turizmciler olarak aklımızda bunu tutarak, bu olayı fırsata çevirmemiz gerekiyor." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Ersoy, Kemer ilçesindeki bir otelde, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ve turizmcilerle sektör toplantısında bir araya geldi.

Turizmcilerin sorunlarını dinleyen Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, her fırsatta gelerek, sektörü dinlediğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle beş yıllık yeni dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizm sektörünü tarihte ilk kez stratejik bir sektör olarak ilan ettiğini hatırlatan Ersoy, "Bunun göstergesi olarak da içinizden birine, yatırımcı birine bakanlıkta görev verildi. Ben bunun Türkiye açısından, turizm ve Türk turizmcisi açısından hem miladi bir dönem hem de çok iyi kullanılması gereken bir fırsat olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

"Çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor"

Bu yüzden çok doğru kararlar almalı, çok hızlı hareket etmek gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, bu durumu fırsata çevirmek gerektiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Çünkü bu stratejik sektör olarak ilan edildikten sonra hem kabinede hem yönetimde turizmle ilgili bir fikir birliği, ortak anlayış oluştu. Yani Türkiye'nin geleceğinin turizmle birlikte yapılması gerektiğiyle ilgili bir fikir birliği, kanaat oluştu. Bütün bu oluşumlar ilk kez gerçekleşiyor Türkiye'de. İlk kez böyle bir ortam yaratılmış oluyor. O yüzden biz bütün turizmciler olarak aklımızda bunu tutarak, bu olayı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Hem turizm açısından hem genel sektör açısından bunu fırsat olarak kullanmamız gerekiyor."

O yüzden bireysel düşünmeyi bırakacakları bir döneme girmek gerektiğini ifade eden Ersoy, artık genel düşünmek gerektiğini söyledi.

Ersoy, "Türkiye adına düşünmemiz gerekiyor. Bu bağlamda geliştireceğimiz politikalarla göreceksiniz sizin gelirleriniz, yatırım olanaklarınız çok hızlı şekilde artacak, hep beraber artacak." dedi.

Kaynak: AA