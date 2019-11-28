Bakan Ersoy: "Turizm politikalarında radikal değişikliklere gitmemiz gerekiyor"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunumu ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katıldı.
28.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:35
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunumu ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katıldı. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Bakan Ersoy: "Turizm politikalarında radikal değişikliklere gitmemiz gerekiyor"