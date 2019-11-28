Bakan Ersoy: "Turizm politikalarında radikal değişikliklere gitmemiz gerekiyor"
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Bakan Ersoy: "Turizm politikalarında radikal değişikliklere gitmemiz gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunumu ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katıldı.

28.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:35
Bakan Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un sunumu ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katıldı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Bakan Ersoy: "Turizm politikalarında radikal değişikliklere gitmemiz gerekiyor"
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