Bakan Ersoy: Turizm Hedeflerini Büyüttük (2)

BAKAN ERSOY, KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞI YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop'ta yapımı tamamlanan Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Ersoy, Türkiye genelinde 133 noktada kazı çalışması yapıldığını ancak bunlardan 31'inin yabancı kazı başkanlıkları tarafından yürütüldüğünü söyleyerek, "Biz bu kazı çalışmalarının süresini uzatmak için yeni bir proje hazırladık. Önümüzdeki ay itibarıyla protokol işlemleri tamamlanıyor. İlk etapta 20 tane kazı yeriyle başlıyoruz ve bunları 12 aya yayıyoruz. 12 aya yaymayı kabul eden kazı başkanlıklarıyla bir protokol dahilinde aylık izleme koşulu ile her ay bakanlık olarak finansal olarak destekleyeceğiz. Aynı zamanda sanat tarihçisi ve arkeolog istihdam edilme şansı da getiriyoruz. Bununla ilgili harcamaları da bakanlığımız gerekli harcamalar için gerekli finansmanı bakanlığımız sağlayacak" dedi.

Bakan Ersoy, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de burada bir araya geldi. Düzenlenen programda konuşan Bakan Ersoy, "Turizm hedeflerinde 50 milyonluk hedefi 70 milyona revize ederek iyi bir başlangıç yaptık. Tabi bu hedefleri geliştirebilmek için de bildiğimiz turizm noktaları dışında Türkiye genelinde turizm alanlarını yaymamız gerekiyordu. Bu alanda yaptığımız çalışmalarda açıkçası Sinop'ta çok şanslı illerimizden biri Karadeniz de liman özelliği taşıyan ve Karadeniz'in ortasında yer alan tek bölge. Çok nefis bir doğa var" diye konuştu.

Kaynak: DHA