Bakan Ersoy: "Turizm Geliştirme Fonu'nu Bu Yıl İçerisinde Hayata Geçirmemiz Gerekiyor"

Bakan Ersoy: "Turizm Geliştirme Fonu'nu bu yıl içerisinde hayata geçirmemiz gerekiyor"

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir şeyleri kalıcı yapmak istiyorsak, Turizm Geliştirme Fonu'nu bu yıl içerisinde hayata geçirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili yasal çalışmaları tamamlamak üzereyiz" dedi.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin 30. Yıl buluşması ve ödül töreni İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. 2018 yılı sonunda kuruluşunun 30. yılını geride bırakan TTYD, turizmin 30 yıllık başarı hikayesinin yazılmasında katkıları olan duayenlerini ödüllendirdi. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TTYD Başkanı Oya Narin ile çok sayıda iş adamı katıldı.

Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın icraatçı bakanlıklara, sektörden gelen isimleri atayarak çok büyük bir farklılık oluşturduğunu söyledi. Ersoy, buradaki asıl amaçlarının hızlı ve daha büyük hedeflere koşmak olduğunun altını çizerek, "Bizde Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda bakanlığımızla ilgili sektörlerde köklü değişikliklere gidiyoruz. Yeni yapılanmalara başlıyoruz. Göreve başladıktan sonra özellikle vurguladığım bir şey var, turizm gelirlerimizi yükseltmek. Tabi gelirleri sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde devam ettirebiliyorsanız değerlidir. Yoksa çok bir önemi yok" dedi.

"Artık hep beraber Türkiye olarak bir üst lige çıkmamız gerekiyor"

Türkiye olarak, turizm sektöründe farkındalık oluşturmaya hazır olduklarını vurgulayan Ersoy, "Artık bir üst lige çıkmak istiyoruz. Gerekli bilgimiz, gerekli altyapımız ve gerekli özgüvenimiz var. Bunu ısrarlı bir şekilde bu yıldan itibaren harekete geçirmemiz lazım. Artık hep beraber Türkiye olarak bir üst lige çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Eğer devlete hamallık yaptırmakta ısrar edersek, yabancı turiste hamallık yapmaya devam ederiz"

Ersoy sözlerine şöyle devam etti: "Eğer devlete hamallık yaptırmakta ısrar edersek, yabancı turiste hamallık yapmaya devam ederiz. Devlet, politikası gereği bütün sektörleri taşımak görevidir. Ama sadece turizm değil, bütün sektörler. Eğer biz bu işi sadece devletle yapmakta ısrar edersek, hedeflerimize 20 yılda zor varırız. Bizim öyle kaybedecek vaktimiz yok".

"70 milyar dolar bir hedef koyuyoruz"

Turizmde artık bir çizgiye geldiklerini belirten Ersoy, "Çok hızlı yol almalıyız, kendimizi geliştirmeliyiz ve bir üst lige hızlı bir şekilde geçmeliyiz. Bu yüzden turizm de sayılara baktığımız zaman, bu sene 45 milyon turist ağırlayacağız. Bunu yaklaşık 5-6 milyonu yurtdışında yaşayan Türkler. 2023 hedefini de revize ettik. Artık 50 milyon değil, 70 milyon hedefliyoruz. 70 milyon turist sayısında ben bir sıkıntı öngörmüyorum. Çok rahat bir şekilde hedefe doğru gidiyoruz. Önemli olan gelirlerimizi hızlı bir şekilde aynı doğrultuda arttırmamız. Burada 70 milyar dolar bir hedef koyuyoruz. Bu hedefte çok gerçek dışı bir hedef değil" diye konuştu.

"Turizm Geliştirme Fonu'nu bu yıl içerisinde hayata geçirmemiz gerekiyor"

Ersoy, turizm geliri yüksek olan ülkelere baktıklarında, kişi başı gelirin çok daha yüksek olduğunu görmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, "Yine bu ülkeleri incelediğimizde ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Singapur'dur. Bunların bir ortak özelliği var. Turizm Geliştirme Fonları oluşturmalarıdır. Bu fonu oluşturduktan sonra çok hızlı bir şekilde yol almaya başlamışlar. Hem turist sayıları hem de turizm gelirlerini yükseltmişler. Bir şeyleri kalıcı yapmak istiyorsak, bizimde bu fonu hızlı bir şekilde bu yıl içerisinde hayata geçirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili yasal çalışmaları biz tamamlamak üzereyiz" şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de 40 milyon civarında turistle 2018 yılının tamamlandığını söyleyerek, "Bu güzel ülkemizde 81 milyon insan adına bizim ülkemizi ziyaret eden 40 milyon turiste ev sahipliği yaptık. Bu yatırımlar, onları ağırlayacak bu mekanlar olmasaydı, 40 milyon turist burada yüz akıyla misafir edilemezdi. Bu sektörün çok zor günleri oldu. 2016 yılında dış odaklı terör belasıyla imtihan edildik. Nihayet bu durum 2018'de toparladı. Geçen seneye oranla İstanbul'da 4,1 oranında misafir ettiğimiz turist sayımız arttı" ifadelerini kullandı.

TTYD Başkanı Oya Narin de, cesur yatırımcılar sayesinde bugün Türkiye'nin turizm kapasitesinin 1,5 milyon yatağı geçtiğini belirterek, "Sektörün büyüklüğü açısından bir fikir verecektir. Bu kapasite ile turizm sektöründe bu güne kadar 600 milyon kişiyi ağırladık ve 600 milyar dolar gelir elde ettik. Önümüzdeki 30 yıl içinde ise 1,5 milyar turisti ağırlamayı ve 2 trilyon dolar civarında gelir elde etmeyi öngörüyoruz. Bu demektir ki 1,5 milyar insan ile göz göze geleceğiz, tanışacağız, onlarla SOSYAL VE KÜLTÜREL olarak entegre olacağız. Bu aynı zamanda çok müthiş bir enerji demek" dedi.

Kaynak: İHA