Bakan Ersoy: "Turizm Geliştirme Fonu'nu Bu Yıl Hayata Geçirmemiz Gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Geliştirme Fonu'nu hızlı bir şekilde bu yıl içinde hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Bununla ilgili yasal çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Sivil toplum kuruluşu üyelerinden son bir görüş aldıktan sonra hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Biz de eksik kalan bu yönümüzü tamamlayarak turizmde istediğimiz yere geleceğiz." dedi.

Kaynak: AA