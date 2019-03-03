Bakan Ersoy: Turist sayısında hedefimiz 70 milyonda kalmak değil

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "50 milyon olan turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik. 70 milyon turist sayısını yakalayabilmek için, ki bizim hedefimiz 70 milyonda kalmak değil sonrasında bu artışlar devam edecek.

Bakan Ersoy: Turist sayısında hedefimiz 70 milyonda kalmak değil

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "50 milyon olan turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik. 70 milyon turist sayısını yakalayabilmek için, ki bizim hedefimiz 70 milyonda kalmak değil sonrasında bu artışlar devam edecek." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et