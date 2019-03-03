Bakan Ersoy: Turist sayısında hedefimiz 70 milyonda kalmak değil
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "50 milyon olan turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik. 70 milyon turist sayısını yakalayabilmek için, ki bizim hedefimiz 70 milyonda kalmak değil sonrasında bu artışlar devam edecek.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "50 milyon olan turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik. 70 milyon turist sayısını yakalayabilmek için, ki bizim hedefimiz 70 milyonda kalmak değil sonrasında bu artışlar devam edecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com