Bakan Ersoy: "Toplam müze ziyaretçi sayılarında çok ciddi artışlar oldu"
"Uluslararası Müzede Selfie Günü" etkinlikleri Etnografya Müzesi tabelası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Etnografya Müzesine gelişi Müze içini gezmesi Selfie çekmesi Bakan Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Etnografya Müzesinde...
14.01.2020 19:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:28
"Uluslararası Müzede Selfie Günü" etkinlikleri
Etnografya Müzesi tabelası
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Etnografya Müzesine gelişi
Müze içini gezmesi
Selfie çekmesi
Bakan Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Etnografya Müzesinde "Uluslararası Müzede Selfie Günü" etkinliğine katıldı.
Kaynak: AA