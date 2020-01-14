Bakan Ersoy: "Toplam müze ziyaretçi sayılarında çok ciddi artışlar oldu"
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Bakan Ersoy: "Toplam müze ziyaretçi sayılarında çok ciddi artışlar oldu"

"Uluslararası Müzede Selfie Günü" etkinlikleri Etnografya Müzesi tabelası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Etnografya Müzesine gelişi Müze içini gezmesi Selfie çekmesi Bakan Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Etnografya Müzesinde...

14.01.2020 19:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:28
Bakan Ersoy:

"Uluslararası Müzede Selfie Günü" etkinlikleri

Etnografya Müzesi tabelası

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Etnografya Müzesine gelişi

Müze içini gezmesi

Selfie çekmesi

Bakan Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Etnografya Müzesinde "Uluslararası Müzede Selfie Günü" etkinliğine katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Ersoy: "Toplam müze ziyaretçi sayılarında çok ciddi artışlar oldu"
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