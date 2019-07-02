Bakan Ersoy: Terör örgütleriyle mücadelemizde ABD'den somut destek görmek istiyoruz

Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet ve DHA Ankara Temsilcisi Tuba Atav ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda saygı duruşunda bulunulduktan sonra ABD ve Türkiye'nin milli marşları okundu. Burada konuşan ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, Türk-Amerikan ilişkilerinin önemine değinerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin Osmanlı döneminde 1831 yılında, Türkiye Cumhuriyeti ile de 1927 yılında başladığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise ABD'nin Türkiye için güçlü bir müttefik olduğunu ifade ederek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ilk temasları da dahil ettiğimizde 200 yıla yaklaşan köklü bir geçmişe uzanmaktadır. İşbirliğimizin dayandığı bu güçlü zemin bugüne kadar yaşadığımız her türlü zorluğun aşılmasında bize ışık tutmuş, çıkış yolu göstermiştir. Yaşadığımız mevcut güçlükleri de aynı şekilde aşacağımıza ve daha güçlü bir ortaklığın temellerini birlikte atacağımıza inancımız tamdır" dedi.

'ABD'DEN SOMUT DESTEK GÖRMEK İSTİYORUZ'

ABD ile Türkiye ilişkilerinin en yoğun dönemlerden birini yaşadıklarını belirten Bakan Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:

"Suriye başta olmak üzere ülkemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak ABD'li muhataplarımızla yakın istişaremizi sürdürüyoruz. Buna paralel olarak ülkemiz güvenliğine en yakın ve doğrudan tehdit oluşturan PKK, PYD, YPG ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizde önümüzdeki dönemde müttefikimiz ABD'nin daha somut desteğini görmek istiyoruz. Türkiye ile ABD arasında daha güçlü bir işbirliği ikili ilişkilerimiz için olduğu kadar, ülkemiz için de büyük fırsatlar yaratacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Sayın Trump'ın G-20 zirvesi marjında gerçekleştirdikleri görüşme, başta ikili ticaret hacmimiz olmak üzere ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi konusundaki ortak vizyonu ve üst düzey siyasi iradeyi teyit etmiştir. Bu bakımdan Başkan Trump'ın ülkemize planlanan ziyaretinin önemli bir adım oluşturacağına inanıyoruz."

Kaynak: DHA

- Ankara