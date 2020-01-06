BAKAN ERSOY: TANITIM BÜTÇEMİZİ BU YIL 180 MİLYON DOLARA ÇIKARIYORUZ

06.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:54

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2018'de Türkiye tanıtım bütçemiz 18 milyon dolardı. 2019 yılında biz bunu 72 milyon dolara hatta şimdi revizeler ile birlikte 75 milyon dolarlara taşıdık. Bu yıl itibarıyla hayata girecek olan devlet ile beraber politikasıyla, sektörden alınan katılım payları ile birlikte bu bütçeyi 180 milyon dolara çıkarıyoruz." dedi.

Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu Tanıtım Toplantısı bugün İstanbul'da bir otelde yapıldı. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) iş birliği ile düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra turizm sektöründen isimler ve turizm yatırımcıları da yer aldı. Konuşmaların ardından Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu sunumu gerçekleşti.

"ÖNCELİĞİMİZ TURİZM GELİRİNİ TABANA YAYMAK"

Bakanlık olarak çalışmalarındaki önceliğin turizm gelirlerini tabana yaymak olduğunu ifade eden Ersoy, "Biliyorsunuz turizm öyle geniş bir olgu ve yapı ki, sadece Turizm Bakanlığı ile ilişkilendirilemiyor. Bugün hepiniz yatırımcısınız. Çevre Bakanlığı ile, Tarım ve Orman Bakanlığı ile, Ulaştırma Bakanlığı ile… Daha saymadığım birçok bakanlık ile ilişkili işleriniz var. O yüzden devlet olarak stratejik sektör ilan edilmesi çok önemliydi ve değişimin başlangıcı bu olmalıydı. ve değişim devlette bu bakış açısıyla, bu yeni vizyonla başladı. 'Bundan sonraki öncelik neydi' diyecek olursak bizim bakanlık olarak önceliğimiz turizm gelirlerinin tabana yayılması olması lazım. Eğer stratejik sektör olacak isek esnafı, taksicisi ve sektör olarak tüm paydaşlarımızın ve azami sayıda vatandaşımızın turizmden pay almasını sağlamamız lazım. Eğer turizmi tabana yayamazsak yani biri yer biri bakarsa, tüm turizm politikaları uygulayacağımız, etkili ve sürdürülebilir olamaz. Bizim en çok üzerinde durduğumuz konu bu."

"TURİZMİ 81 İLE YAYMALIYIZ"Bir başka zihniyet ve vizyon değişikliğinin de turizmi 81 ile yayma olduğunu dile getiren Ersoy, şunları söyledi: "Yeni cazibe merkezleri oluşturmak olmalı. Sizler de biliyorsunuz ki Antalya ve İstanbul ağırlıklı biraz da Ege'yi kapsayan bir turizm yapımız var. Bunun İstanbul ve Antalya olarak sürdürebilir olması mümkün değil. Biz turizmi başta Ege olmak üzere, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine de hızlı ve planlı bir şekilde yaymamız gerekiyor. Yeni turizm türleri, gastronomi olsun, kültür olsun, doğa olsun, macera olsun… sayabileceğim bir çok turizm türleri var. Bunlar Anadolu'daki birçok şehrimizin her birinin farklı farklı özellikleri, bunlardan pay alma özellikleri var. Bu potansiyelin doğru bir şekilde, yerel yönetimlerle birlikte çalışılarak tespitinin yapılıp, bunlarla ilgili yoğun tanıtım yapılıp bu farkındalıklarla ön plana çıkması sadece Türkiye'de değil dünyada da ön plana çıkmasının sağlanması lazım. Bunlar da bize klasikleşmiş turist profilinden farklı turist profilini Türkiye'ye getirecek en etkin unsurlar. Bunlara da yatırım yapmamız gerekiyor."

"ÖRNEK TURİZM MERKEZLERİ YARATACAĞIZ"Yeni örnek turizm merkezleri yaratmak için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Ersoy, "Biz bakanlık olarak iki büyük proje üzerinde çalışıyoruz. Biri İzmir Çeşme diğeri Aydın Didim bölgesinde. Nasıl projeler bunlar, mega turizm projeleri. Bunlar doğaya saygılı, geri dönüşüme duyarlı, emsal yoğunluğu düşük, yatay mimari uygulanmış projeler. 12 aylık turizmin gerektirdiği alt yapı ve ürün çeşitliliğine sahip, kaliteli insan kaynağının gereği olan yıl boyu istihdam ve personel konforu sağlayan üniteleri içinde barındıran. Küçük esnafa da çalışma fırsatı sunan merkezler olarak hayatımıza geçirmeyi planlıyoruz. Bunlarla ilgili lansmanları da önümüzdeki yıl itibarıyla yapacağız" dedi.

"TANITIM BÜTÇEMİZ 18 MİLYON DOLARDAN 75 MİLYON DOLARA ÇIKTI"Turizm geliştirme ajansı sayesinde turizm bütçelerinin yükseldiğini ifade eden Ersoy, şöyle devam etti: "Bazı rakamlar verirsem nelerin değişeceğini çok daha iyi anlarsınız. 2018'de Türkiye tanıtım bütçemiz 18 milyon dolardı. 2019 yılında biz bunu 72 milyon dolara hatta şimdi revizeler ile birlikte 75 milyon dolarlara taşıdık. Bu yıl itibarıyla hayata girecek olan 'devlet ile beraber' politikasıyla, sektörden alınan katılım payları ile birlikte bu bütçeyi 180 milyon dolara çıkarıyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah 200 milyon dolara, sonra 210, 2023'te de 220 milyon dolara bu tanıtım rakamlarını çıkaracağız. Bir kişi gecelik gelirleri 62 dolardan 91 dolara getirmeyi hedefleyen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Burada artık biz gelire odaklanmalıyız. Bundan sonra artık Türkiye'nin konuşma vakti değil, hızlı bir şekilde eyleme geçme vakti. Bu açıdan da çok güzel bir örnek Turizm geliştirme ajansı olarak sergilendi."

Görüntü Dökümü: ------------------------Ersoy'un konuşması-Video gösteriminden detaylar-Rapor sunumundan detaylar

-Genel ve detay

Kaynak: DHA

- İstanbul