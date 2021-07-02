BAKAN ERSOY: SÜREKLİ DAHA İYİSİ İÇİN GELİŞTİRMEYE VE GÜNCELLEMEYE DEVAM EDİYORUZ

? KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Google Türkiye - TÜROFED işbirliği protokolü imza törenine katıldı.

? KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Google Türkiye - TÜROFED işbirliği protokolü imza törenine katıldı. Ersoy, "Sürekli daha iyisi için geliştirmeye ve güncellemeye devam ediyoruz. TÜROFED ve Google Türkiye arasında eğitim, teknoloji ve bilgi paylaşımını kapsayan böylesi bir protokolün hayata geçirilmesini çok değerli bulduğumu ifade etmek isterim" dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Google Türkiye işbirliği protokolü imza töreni Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Google Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Keteloğlu, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ve çok sayıda iş insanı katıldı. Konuşmaların ardından Google Türkiye - TÜROFED İşbirliği Protokolü imzalanarak hatıra fotoğrafı çekildi.

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, "Turizmin sağlık altyapısı ile birlikte sunabildiği güvence artık insanlar için önemli bir tercih sebebi. Bu alanda Güvenli Turizm Sertifikasyon Programımız özgün ve son derece başarılı bir uygulama olarak dünyada kendisini kanıtlamıştır. Elbette teknolojiden kapasiteye, hizmet kalitesinden sağlık personelimizin yüksek karakter ve kabiliyetine kadar ülkemizin sağlık altyapısının gücü de bütün dünyada hayranlık ve takdir kazanmıştır. Özetle, Sertifikasyon Programımız, beraberinde sunduğumuz 'Turist Koruma Destek Sigortası' uygulaması ve sağlık sistemimiz bir bütün oluşturarak, ülkemizi tercih eden misafirlerimizin konfor ve özgürlüklerinden ödün vermeden güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmelerini teminat altına almaktadır." dedi.

"DEĞİŞİMİN KALICI OLDUĞU İKİNCİ ALAN İSE TURİZMİN DİJİTAL ALTYAPISIDIR"

Ersoy, "Değişimin kalıcı olduğu ikinci alan ise turizmin dijital altyapısıdır. Dijital platformlar uçak bileti almak yahut otel rezervasyonu yapmanın çok ötesine geçmiştir. Ülke yahut kurum olarak bunu gerçekleştiremeyenler rakiplerinin gerisinde kalmaya mahkumdur. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki GoTürkiye portalımız alanında büyük bir başarı hikayesidir. 81 ilimizi içine alan ve ülkemizdeki bütün turizm deneyimlerini kapsayacak dijital bir platform olarak hayata geçirilmiştir. Sunduğu içerik kalitesi, kapsam çeşitliliği ve bununla birlikte gelen yüksek ziyaretçi sayısı ile memnuniyet oranı, dünya genelinde onu ciddi bir dijital inovasyon örneği haline getirmektedir. Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere 10 farklı dilde içerik sunan GoTürkiye'de sadece 2021'de yayına alınan yeni başlık sayısı bine yaklaşmıştır. Sürekli daha iyisi için geliştirmeye ve güncellemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü;

"2002 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Altın Örümcek Ödülleri Organizasyonu'nda GoTürkiye platformumuz Turizm&Seyahat ve Halkın Favorisi kategorisinde olmak üzere iki ödül kazanmıştır. McKinsey'in bir raporuna göre her yerden çalışma eğilimi, eğlence ve iş seyahatleri arasındaki sınırları kalıcı olarak bulanıklaştırmaktadır. Biliyorsunuz artık dijital göçebelik diye bir kavram var ve giderek yayılıyor. İnsanların çalışma tarzında ön plana çıkıyor ve özellikleri sayesinde uzun soluklu konaklamaların önünü açıyor. Biz Bakanlık olarak bu konudaki yasal zeminle ilgili çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz ama seyahat değer zincirindeki paydaşlarımızın tamamının bu konuda düşünmesi gerekiyor. Varış noktaları, kurumsal seyahat yöneticileri ve oteller de buna dahil. Son olarak sanal dünyanın tanıtımda ve kitlelere ulaşmada taşıdığı muazzam potansiyeli akılcı ve stratejik şekilde kullanmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Bu alanda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız yani TGA çok genç bir kurum olmasına rağmen çok başarılı bir süreç yürütmektedir. Üstelik dijital platformların yanında görsel, işitsel ve basılı medya mecralarında da yürüttüğü çalışmalarla bugün Türkiye dünyanın en kapsamlı tanıtım programını yürüten ülkedir. TÜROFED ve Google Türkiye arasında eğitim, teknoloji ve bilgi paylaşımını kapsayan böylesi bir protokolün hayata geçirilmesini çok değerli bulduğumu ifade etmek isterim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı