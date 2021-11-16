Bakan Ersoy: "Su altında da ören yerlerimizin olması bizim için öncelik konumuna gelmiştir"
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
Mavi Miras Fotoğraf Sergisi'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sergi açılışına katılan davetlilerle sohbet etmesi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un konuşması Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un sergiyi gezmesi ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Mavi Miras...
Mavi Miras Fotoğraf Sergisi'nin açılışı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sergi açılışına katılan davetlilerle sohbet etmesi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un konuşması
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un sergiyi gezmesi ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Mavi Miras Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı.