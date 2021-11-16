Bakan Ersoy: "Su altında da ören yerlerimizin olması bizim için öncelik konumuna gelmiştir" - Haberler
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Bakan Ersoy: "Su altında da ören yerlerimizin olması bizim için öncelik konumuna gelmiştir"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Mavi Miras Fotoğraf Sergisi'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sergi açılışına katılan davetlilerle sohbet etmesi Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un konuşması Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un sergiyi gezmesi ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Mavi Miras...

Mavi Miras Fotoğraf Sergisi'nin açılışı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sergi açılışına katılan davetlilerle sohbet etmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un konuşması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un sergiyi gezmesi ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Mavi Miras Fotoğraf Sergisi'nin açılışına katıldı.

Bakan Ersoy: Su altında da ören yerlerimizin olması bizim için öncelik konumuna gelmiştir

Bakan Ersoy: Su altında da ören yerlerimizin olması bizim için öncelik konumuna gelmiştir

Bakan Ersoy: Su altında da ören yerlerimizin olması bizim için öncelik konumuna gelmiştir

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

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