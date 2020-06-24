Bakan Ersoy: "Sertifikasyon programını yaparken turizm sektörünün bütün paydaşlarını içeri alacak...
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Bakan Ersoy: "Sertifikasyon programını yaparken turizm sektörünün bütün paydaşlarını içeri alacak...

AA Editör Masası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

24.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:49

AA Editör Masası

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (1)

Bakan Ersoy: 'Sertifikasyon programını yaparken turizm sektörünün bütün paydaşlarını içeri alacak...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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