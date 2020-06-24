Bakan Ersoy: "Sertifikasyon programını yaparken turizm sektörünün bütün paydaşlarını içeri alacak... AA Editör Masası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

AA Editör Masası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklaması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (1) Kaynak: AA