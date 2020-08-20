Bakan Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u anma programına katıldı
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Bakan Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u anma programına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bilal Erdoğan, Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde düzenlenen eski bakan yardımcılarından Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u anma etkinliğine katıldı.

Bakan Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u anma programına katıldı
20.08.2020 21:51 | Son Güncelleme: 20.08.2020 22:11

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bilal Erdoğan, Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde düzenlenen eski bakan yardımcılarından Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u anma etkinliğine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazını müteakip Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u anma programı düzenlendi. Programa Haluk Dursun'un ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bilal Erdoğan ve Bakan Yardımcısı Misbah Demircan da katıldı. Program sırasında aşrı şerifler ve mevlidi şerif okundu. Programa vatandaşların da ilgisi yoğundu.

Kaza sırasında Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ile aynı araçta bulunan Dursun'un asistanı Ferhat Küçük o gün yaşananları ve Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u anlattı. Küçük, "Haluk hocanın bir mottosu vardı her zaman. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmayacağız diye. O mottonun peşinde koştuk durduk işte Haluk hoca ile birlikte. Malazgirt'e uğradık. Malazgirt ile ilgili Ahlat'ta bir çalışma varmış, hoca orada konuşma yaptı. Dönüşte Erciş'te malum kaza oldu. Kazadan sonra Haluk hocanın koltuğu sırtıma geçmiş. Kemerimi çıkardım indim ama o an fark ettim hocanın kafası tavana değmiş. Orada hocaya kesinlikle bir şey olduğunu biliyordum. Polislere beni bırakın Haluk hocaya bakın dedim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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