Bakan Ersoy: Özel tiyatrolara destek olacağız
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Mehmet Nuri, Güncel

Bakan Ersoy: Özel tiyatrolara destek olacağız

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şu anda en büyük mağdur turizm sektöründen sonra kültür ve sanat dalı ile ilgilenen başta özel tiyatrolar.

14.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:53
Bakan Ersoy: Özel tiyatrolara destek olacağız
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şu anda en büyük mağdur turizm sektöründen sonra kültür ve sanat dalı ile ilgilenen başta özel tiyatrolar. Onlara da bu süreçte bir destek paketi ile destek olacağız" dedi.

Özel tiyatroların temsilcileriyle İstanbul'daki bakanlık ofisinde bir araya gelen Ersoy, toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Perşembe günü biliyorsunuz turizm sektörü ile ilgili bir destek paketi üzerinde çalıştığımızı söylemiştik. Perşembe günü Sektör temsilcileri ve STK temsilcileri başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdik. Hemen akabinde ise onlardan gelen istekler talepler doğrultusunda hemen akabinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir toplantı yaparak bu istekleri konuları tartıştık ve bir hafta içinde bu destek paketlerini açıklayacağız. Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Önümüzdeki hafta içinde Turizm Destek Paketini açıklayacağız" dedi.

"ÖZEL TİYATROLARA DA DESTEK OLACAĞIZ"

Koronavirüs etkisine de değinen Bakan Ersoy,  "Tabii bu Koronavirüsten birinci derecede etkilenen turizm sektörü olmak ile birlikte maalesef yine bizim bakanlığımız ukdesinde olan kültür ve sanat faaliyetleri ve etkinlikleri de belli bir süre, Nisan sonuna kadar ertelendi. Özellikle özel tiyatrolarda bu süreçte en olumsuz etkilenenler arasında. Bugün sabah özel tiyatroların temsilcileri, tiyatro kooperatifi ve oyuncu sendikalarının temsilcilerini davet ederek bir toplantı gerçekleştirdik. Detaylı olarak acil ihtiyaç duydukları konuların üzerinden geçtik. Onlarla haftaya Cuma bir toplantı daha yapacağız ve önümüzdeki hafta Pazartesi günü de güzel sanatlar genel müdürlüğümüzün sitesinden özel tiyatroların hangi kriterlerde bize başvuracakları ile ilgili bir tebliğ yayınlayacağız ve talepleri aldıktan sonra bir hafta içinde özel tiyatrolara nasıl bir destek paketi sunacağımızı da açıklayacağız. Şu anda en büyük mağdur turizm sektöründen sonra kültür ve sanat dalı ile ilgilenen başta özel tiyatrolar. Onlara da bu süreçte bir destek paketi ile destek olacağız" diye konuştu.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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