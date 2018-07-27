Bakan Ersoy,"Özel sektör bakış açısını alttaki birimlere yayacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy:

"Cumhurbaşkanımızın bakanlıkta yaptığı gibi bizde alt operasyonlarla sektördeki lider arkadaşları operasyonların içinde dahil edeceğiz."

Özel sektör bakış açısını alttaki birimlere de hızlı bir şekilde yansıtacağız"

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizme bakış açısını alttaki birimlere yayacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın bakanlıkta yaptığı gibi bizde alt operasyonlarla sektördeki lider arkadaşları operasyonların içinde dahil edeceğiz. Özel sektör bakış açısını alttaki birimlere de hızlı bir şekilde yansıtacağız" dedi.

Bakan Ersoy, Antalya'ya bakan olduktan sonra ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret eden Bakan Ersoy, valilik özel defterini imzaladı. Ziyarette Bakan Mehmet Ersoy, Vali Karaloğlu'na Türk Hat Sanatından Seçmeler isimli kitabı hediye etti.

Bakan Ersoy ise Antalya'nın baba toprağı olduğunu vurgulayarak, kente gelmesinin sebebinin baba toprağı olması değil, turizmdeki haklı başarısı olduğunu kaydetti.

"Özel sektör bakış açısı"

Antalya'nın turizmin lider başkentlerinden olduğunun altını çizen Bakan Ersoy,"İstanbul'la yarışıyor. Şuan açık ara önde. Ama İstanbul'u da Antalya'ya yaklaştıracak projeler hazırlayacağız. Turizm bir kişi ile olacak bir iş değil. Turizmi yayacağız. Bu işte fikri önderlerinin hepsini bu işin içine katacak projelerimiz var. Yeni kurullar kuracağız. Sektörlerinde lider arkadaşları cumhurbaşkanımızın bakanlıkta yaptığı gibi bizde alt operasyonlarla sektördeki lider arkadaşları operasyonların içinde dahil edeceğiz. Özel sektör bakış açısını alttaki birimlere de hızlı bir şekilde yansıtacağız. "diye konuştu.

Bakan Ersoy, Vali Karaloğlu'nu da turizme verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Bakan Ersoy'un bakan olarak atanmasının sektörde büyük bir heyecan oluşturduğunu s belirterek, hep birlikte Türkiye'yi turizmde hedeflerine ulaştıracaklarını bildirdi.