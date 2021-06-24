"Ortak kültürün gelecek nesillere aktarılması için Türki Cumhuriyetlerinin iş birliği yapması gerekiyor"

Özbekistan'da Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar 6. Toplantısı'na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yerel basına yaptığı açıklamada, "Türki Cumhuriyetlerinin ortak bir geçmişleri, ortak bir kültürleri var.

Özbekistan'da Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar 6. Toplantısı'na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yerel basına yaptığı açıklamada, "Türki Cumhuriyetlerinin ortak bir geçmişleri, ortak bir kültürleri var. Bu kültürün gelecek nesillere aktarılması açısından Türki Cumhuriyetlerinin iş birliği yapması gerekiyor" dedi.

Özbekistan'da gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Konseyi (Türk Konseyi) Turizmden Sorumlu Bakanlar 6. Toplantısı'na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yerel basına açıklamalarda bulundu. Toplantının verimli geçtiğini belirten Bakan Ersoy, "Özellikle Türki Cumhuriyetlerinin ortak bir geçmişleri, ortak bir kültürleri var. Bu kültürün gelecek nesillere aktarılması açısından Türki Cumhuriyetlerinin iş birliği yapması gerekiyor, kültür alışverişinde bulunmaları gerekiyor" dedi. Bakan Ersoy, "Tabii bunların sadece kültür alanında sınırlı kalmaması gerekiyor. Kültür, beraberinde turizmi de getiriyor. Özellikle pandemide kapanmış olan sınırların ve hava yolu köprülerinin yavaş yavaş açıldığını görüyoruz. Türki Cumhuriyetler arasındaki hava trafiğini de hep beraber zaten son birkaç aydır açtık. Önemli olan şimdi bu hava trafiğini pandemi öncesi olan seviyelere getirmek. Buna bağlı çok görüşmeler yaptık" şeklinde konuştu.

Turizmden Sorumlu Bakanlar 6. Toplantısı'na ev sahipliği yapan Kokand hakkında görüşlerini dile getiren Bakan Ersoy, Hudayar Han Sarayındaki ahşap işçiliğinin çok dikkat çekici olduğunu söyledi. Ersoy, Türkiye ve Özbekistan'ın turizm alanındaki iş birliğiyle ilgili, "Özbekistan aslında çok güzel kültürel değerlere sahip. Turizm açısından da çok büyük potansiyelleri olan bir ülke. İnşallah hep beraber çalışacağız. Biz de Türkiye olarak projelerin geliştirilmesinde ve Özbek turizm personelinin yetiştirilmesi açısından da destek vermeyi düşünüyoruz" dedi.

Ersoy, "Ayrıca arkeolojik değerlerinizin tekrar dünyaya gösterilebilmesi, yer üstüne çıkarılabilmesi için kazı çalışmalarınız da var. Bunlarla ilgili de ortak eğitim planlıyoruz. Belli sayıda Özbek personelin Türkiye'deki üniversitelerde eğitimi ve Türkiye'deki kazılarda staj yapması ile ilgili bir prensip kararı aldık. Bunlarla ilgili çalışmaları hızla tamamlayıp hayata geçireceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

(Dilmurod Cumabayev/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı