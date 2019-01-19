Bakan Ersoy: "Nicelikli Turistten Nitelikli Turiste Geçişe Başlamamız Gerekiyor" - Antalya
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve toplantıya katılanlardan detaylar Bakan Ersoy'un kürsüye davet edilmesi Bakan Ersoy'un konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKTOB Sektör Toplantısı'na katıldı.
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve toplantıya katılanlardan detaylar
Bakan Ersoy'un kürsüye davet edilmesi
Bakan Ersoy'un konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKTOB Sektör Toplantısı'na katıldı. (1)
Kaynak: AA