Bakan Ersoy Nevşehir'de
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Bakan Ersoy Nevşehir'de

Bakan Ersoy Nevşehir'de (2)BAKAN ERSOY: 73 ADET YAPI VE ALAN TESCİL EDİLDİKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Kalesinin açılışında yaptığı konuşmada, "Ulaşılan bulgular üzerinden bu bölgenin dünyanın en büyük yeraltı yerleşimi olabileceği hususunda bilimsel veriler ifade ediliyor.

Bakan Ersoy Nevşehir'de
21.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 00:43

Bakan Ersoy Nevşehir'de (2)

BAKAN ERSOY: 73 ADET YAPI VE ALAN TESCİL EDİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Kalesinin açılışında yaptığı konuşmada, "Ulaşılan bulgular üzerinden bu bölgenin dünyanın en büyük yeraltı yerleşimi olabileceği hususunda bilimsel veriler ifade ediliyor. Bu minvalde Bakanlığımızca yaklaşık 44 hektar olan sit sınırları; toplamda 73 adet yapı ve alan tescil edildi. Ayrıca bu bölge 7 Ocak 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da yenileme alanı ilan edilmiştir" dedi.

Nevşehir Kalesi'nin açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Mustafa Açıkgöz, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Belediye Başkanı Rasim Arı, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Su borusu döşemek için kazı yapıyorsunuz, altından antik kent çıkıyor. Denizin metrelerce altından tünelle raylı sistem geçiriyorsunuz, kadim batıklar ve hazineler bulunuyor. Otel inşasına başlıyorsunuz dünyanın en benzersiz mozaiklerinden biriyle yüz yüze geliyorsunuz. Ülkemizde kazma vurulan her bir karış topraktan asırlık medeniyet miraslarının çıkmasına o kadar alıştık ki artık şaşırmıyoruz. Kayaşehir'in hikayesi de çok farklı değil. Arkeolojik, kültürel ve tarihsel olarak hayranlık uyandıran bu yapı 2010'da, Nevşehir Kalesi çevresindeki yerleşimlerin temizlenmesi esnasında fark edildi. Elde edilen veriler çerçevesinde Bakanlık olarak 2014 yılında bölgeyi 3'üncü Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan ettik ve belediyemizle birlikte çalışmaları başlattık" diye konuştu.

'MANASTIR VE BİZANS KİLİSESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI'

Sit alanlarıyla ilgili çalışma yaptıklarını belirten Bakan Ersoy, "Ulaşılan bulgular üzerinden bu bölgenin dünyanın en büyük yeraltı yerleşimi olabileceği hususunda bilimsel veriler ifade ediliyor. Bu minvalde Bakanlığımızca yaklaşık 44 hektar olan sit sınırları; toplamda 73 adet yapı ve alan tescil edildi. Ayrıca bu bölge 7 Ocak 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da yenileme alanı ilan edilmiştir. Birinci etap olarak belirlenen 120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile üç terasın barındırdığı 9 kot tamamen açığa çıkarıldı. Bu alanlarda 6'ncı yüzyıla tarihlenen Manastır ve 12'nci yüzyılda yapılan Bizans Kilisesi gün yüzüne çıktı. Ayrıca Göre kasabasından Nevşehir'e uzanan suyolları, kaya oyma mezarları, kutsal mekanlar, havalandırma bacaları, şırahaneler, tüneller, erzak depoları, büyük ve geniş ahırlar, işlikler ve barınma mekanları gibi askeri, dini ve sosyal yaşam alanları tespit edildi" ifadelerini kullandı.

'BU DEĞERLERİ ÜLKEMİZE KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Tarihi değerlerin ortaya çıkması için çaba harcadıklarını kaydeden Bakan Ersoy, "Anadolu toprağı, insanlık tarihinin tam ve eksiksiz tanığı olarak biriktirdiği sayısız hatırayı yine insanlıkla cömertçe paylaşmaya devam ediyor. Bizler de bu değerleri ülkemize kazandırmak, tüm dünyayla paylaşmak ve koruyarak gelecek nesillerimize ulaştırmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnanıyorum ki vazifemizi hakkıyla yerine getirdikçe ve halkımız bilinçli bir şekilde bu değerlere sahip çıkıp korudukça, Türkiye turizm ve kültür alanında daima zirveye yol alacak, tıpkı Göbeklitepe'de olduğu gibi eşsiz tarihiyle insanlığın geçmişini aydınlatırken geleceğine uzanan yolda da bir rehber olacaktır" diye konuştu.

Öte yandan, protokol konuşmalarının ardından yapılacak olan Ferman Akgül konseri, Hakkari'de 2 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: DHA

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