Bakan Ersoy, Nevruz Bayramı'nı kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baharın, bereketin, yenilenmenin müjdecisi Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun. Kültürümüzde önemli bir yeri olan bu özel günün, birlik, hoşgörü ve barış gibi evrensel değerlerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu