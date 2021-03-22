Bakan Ersoy, Nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturdu
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Bakan Ersoy, Nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturdu

22.03.2021 16:02 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:17
Bakan Ersoy, Nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturdu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) düzenlenen Nevruz kutlamasında ateşin üzerinden atlayıp, yumurta tokuşturdu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nda (TÜRKSOY) düzenlenen Nevruz kutlamasında ateşin üzerinden atlayıp, yumurta tokuşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY Genel Sekreterliğinde düzenlenen Nevruz kutlamasına katıldı. Bakan Ersoy, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile birlikte Nevruz ateşini yaktı. Ersoy, daha sonra ateşin üzerinden atlayarak, demir dövdü ve yumurta tokuşturdu. Etkinlikte, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'nun gösterisi de ilgiyle izlendi.

Düsen Kaseinov, TÜRKSOY'un 1995 yılından beri Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinde Nevruz kutlamaları düzenlediğini belirterek, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 21 Mart'ı Uluslararası Nevruz Bayramı olarak ilan ettiğini anımsattı. Kasinov, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyareti ve verdiği destek nedeniyle teşekkür ederek, "Ülkelerimiz arasındaki işbirliği tesisine sağladığınız destek, Türk soylu halklarımızın kültürel birlikteliği ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi hususunda yürüttüğümüz samimi ve değerli çabalara göstermiş olduğunuz iyi niyetli yaklaşımınız ve sarf ettiğiniz olumlu ve yapıcı gayretlerden dolayı şahsınıza şükran duygularımızı iletiyorum. Bu tutumun ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve dayanışmayı teşvik edeceğine, gelecekteki çalışmalarımıza güç katacağına, nevruz bayramının da bu güçle ebediyen yaşatılacağına kuşku duymadığımızı belirtiriz. Bu güzel günde Nevruz bayramımızda Türksoy'u ziyaretiniz vesileyle duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Kaseinov'a başarılarının devamını dileyerek "Amacımız TÜRKSOY etkinliklerini dünya genelinde yaygınlaştırmak ve ilişkilerin daha kuvvetli hale getirmesini sağlamak" diye konuştu.

Bakan Ersoy, Nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturdu
Bakan Ersoy, Nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturdu
Bakan Ersoy, Nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturdu
Bakan Ersoy, Nevruz ateşinden atlayıp, yumurta tokuşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

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