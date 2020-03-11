Bakan Ersoy: "Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı... Bakan Ersoy: "Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor" -"Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde" -"Bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili açıklama yapacağız"...

Bakan Ersoy: "Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor"

-"Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde"

-"Bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili açıklama yapacağız"

-"rel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili, bakanlığımıza bağlı organizasyonları nisan sonuna ertelemek. Yarın netleştireceğiz"

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Bizim amacımız ihracatı engellemek değil, geçen sene 4 milyon dolar 10 Mart'a kadar ihracat, bu sene 10 Mart'a kadar ihracatımız 40 milyon dolar sadece maskede"

-"Önceliğimiz halkın sağlığı"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Kaynak: İHA