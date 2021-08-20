Bakan Ersoy: "Marmaris'e tanıtımda öncelik veriyoruz"
Marmarisli turizmcilerle toplantı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'ın açıklamaları MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmarisli turizmcilerle bir araya geldi.
Marmarisli turizmcilerle toplantı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları
Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'ın açıklamaları MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmarisli turizmcilerle bir araya geldi. Bakan Ersoy, toplantının ardından Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen