Bakan Ersoy: "Marmaris'e tanıtımda öncelik veriyoruz"
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Bakan Ersoy: "Marmaris'e tanıtımda öncelik veriyoruz"

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Marmarisli turizmcilerle toplantı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'ın açıklamaları MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmarisli turizmcilerle bir araya geldi.

Marmarisli turizmcilerle toplantı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları

Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'ın açıklamaları MUĞLA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmarisli turizmcilerle bir araya geldi. Bakan Ersoy, toplantının ardından Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy: 'Marmaris'e tanıtımda öncelik veriyoruz'
Bakan Ersoy: 'Marmaris'e tanıtımda öncelik veriyoruz'
Bakan Ersoy: 'Marmaris'e tanıtımda öncelik veriyoruz'
Bakan Ersoy: 'Marmaris'e tanıtımda öncelik veriyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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