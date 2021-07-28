BAKAN ERSOY MANAVGAT'TAKİ ORMAN YANGINI BÖLGESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU
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BAKAN ERSOY MANAVGAT'TAKİ ORMAN YANGINI BÖLGESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU

BAKAN ERSOY MANAVGAT'TAKİ ORMAN YANGINI BÖLGESİNDE İNCELEMEDE BULUNDU
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilçede 4 noktada başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın alanında incelemelerde bulundu.

Helikopter ile bölgeyi gezen bakanlar, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Yangına tam zamanında, çok fazla ekipmanla müdahale edildiği için turizm bölgelerine ulaşmadı. Yerleşim yerlerine uzak bölgelerde seyrediyor. " dedi.

Ekibe teşekkür eden Bakan Ersoy, bölgede inceleme fırsatı bulduklarını, olağanüstü bir gayret içinde olunduğunu ifade etti.

Yangının yayılmaması için yerleşim yerlerinin önünün kesildiğini anlatan Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Yangın hem yerleşim yerlerinden hem turizm bölgelerinden oldukça da uzaklaşmaya başladı. İnşallah gece boyunca kontrol altında tutulabilirsek yarın inşallah büyük bir gayretle rüzgar da hızını keserse bu yangın söndürülebilir diye umut ediyoruz. Otelciler Birliği olsun AKTOB, TÜROFED olsun arkadaşlar, zaten ekiplerin kumanya ihtiyaçları olsun acil durumda kullanmak üzere oda ihtiyaçları olsun hazır bekliyorlar. Her türlü kumanya ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar. El birliğiyle Antalya olarak, devletimiz, hükümetimiz bu yangını hızlı şekilde söndürecektir diye düşünüyorum. "

Yangının üzerinde uzun uçuşlar yaptıklarını belirten Bakan Ersoy, yangının şu anda yerleşim yerlerine oldukça uzak noktalarda seyrettiğini bildirdi.

Ekibin elinden geleni yaptığını belirten Bakan Ersoy, "Gece de devam edecek, kontrol altında tutmaya çalışılıyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler, uçaklar olsun tekrar devreye gireceği için umudumuz bunu sıçramadan kontrol altına alıp, söndürmek. " dedi.

(28. 07. 2021)

Kaynak: Habermetre

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