Bakan Ersoy, Kuvayı Milliye Müzesini ziyaret etti
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Bakan Ersoy, Kuvayı Milliye Müzesini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak - Haberler | Kültür Sanat

Bakan Ersoy Kuvayı Milliye Müzesini ziyaret etti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir'de ilk ziyaretini Kuvayı-yı Milliye Müzesini ziyaret etti.

Bakan Ersoy Kuvayı Milliye Müzesini ziyaret etti

BALIKESİR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir'de ilk ziyaretini Kuvayı-yı Milliye Müzesini ziyaret etti.

Bakan Ersoy ve protokole Müze Müdürü Aytekin Yılmaz müze hakkında bilgiler verdi. Bakan Ersoy Müze girişinde ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk ve eşi Latife Hanımın mumyadan yapılan odasını ziyaret ederek, müzede bulunan eserlerin tanıtımına katıldı. Bakan Ersoy'a ziyaret esnasında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve AK Parti Balıkesir Milletvekilleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve protokol üyeleri eşlik ettiler. Bakan Ersoy ve protokol üyeleri Kuva-yı Milliye müzesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, Yeni müze binası olması düşünülen Eski Balıkesir Lisesini ziyaret ederek, yeni müze hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Ersoy ziyaretleri kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etmek üzere hareket etti.

Bakan Ersoy, Kuvayı Milliye Müzesini ziyaret etti
Bakan Ersoy, Kuvayı Milliye Müzesini ziyaret etti
Bakan Ersoy, Kuvayı Milliye Müzesini ziyaret etti
Bakan Ersoy, Kuvayı Milliye Müzesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tokmak

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