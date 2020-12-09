Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulu'nda konuştu: (4)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetlerimizin sağladıkları destek ve himayeyle ikili ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılar neticesinde, kendi ülkelerinde de TİKA ofisi açılmasını isteyen devletlerin sayısı artmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetlerimizin sağladıkları destek ve himayeyle ikili ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılar neticesinde, kendi ülkelerinde de TİKA ofisi açılmasını isteyen devletlerin sayısı artmaktadır." dedi.

Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçesine ilişkin yaptığı konuşmada, Hitit Kültür ve Turizm Sistemi Projesi ile Bakanlığın birimlerinde, birbirinden bağımsız teknoloji, altyapı, yazılım ve standartlardan oluşan 120'nin üzerindeki uygulamayı tek bir sistem altında birleştirilmeyi amaçladıklarını; proje tamamlandığında gerekli uygulamaya tek bir adres üzerinden erişebileceğini, işlemlerde hız ve etkinlik sağlanacağını söyledi.

Toplam 32 müze ve ören yerinin sanal ortamda gezilebildiği "sanalmuze.gov.tr" web sayfasının halkın beğenisine sunulduğunu ve yaklaşık 9,2 milyon kez ziyaret edildiğini bildiren Ersoy, "turkishmuseums" adı altında açılan hesaplarda da müze ve ören yerleri hakkında video ve animasyonların, ilgi çekici kampanyaların düzenli olarak paylaşıldığını belirtti.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan kurumlarca yayımlanan 357 kitabın, eser sahiplerinden alınan izinler doğrultusunda "Dijital Yayın Platformu" üzerinden uzaktan erişime açıldığını aktaran Ersoy, sinema sektöründeki hizmetlerin dijital ortamda sunulması noktasında, "Sinema Destek Başvuru", "Film Sınıflandırma", "Çekim İzni", "Sinema Bilet Sistemi", "Film Mirasım" ve "Filming in Turkey" dijital uygulamaları hizmete sunduklarını ifade etti.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlarca 2020'de 56 yeni yayın, 60 tıpkıbasım ve 21 süreli yayın olmak üzere toplam 137 eser yayımlandığını bildiren Bakan Ersoy, 2020 yılı sonuna kadar 165 eserin, 2021 yılında da toplam 242 eserin yayımlanmasının planlandığını dile getirdi.

Ersoy, Atatürk Araştırma Merkezince "Atatürk Ansiklopedisi" hazırlandığını; 600 konu başlığının yer aldığı Atatürk Ansiklopedisi'nin dijital ortamda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılına armağan olarak 29 Ekim 2020 itibarıyla erişime açıldığını anımsattı.

-KKTC'de 41 proje

TİKA'nın bugün, 5 kıtaya yayılmış 62 ofisi ve yıllık sayısı 2 bine ulaşan projeleriyle 170'i aşkın ülkede faaliyet gerçekleştirdiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetlerimizin sağladıkları destek ve himayeyle ikili ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılar neticesinde, kendi ülkelerinde de TİKA ofisi açılmasını isteyen devletlerin sayısı artmaktadır.

TİKA, pandemi nedeniyle sınırların kapalı olduğu, tıbbi malzeme ve donanımın aciliyet kazandığı bir dönemde maske, tulum ve dezenfektan yerinde üretimleri ayrıca tıbbi proje destekleri ile 72 farklı ülkede 1 milyon 350 bin kişiye zamanında ulaşarak, salgınla mücadeleye ciddi bir destek sağlamıştır.

TİKA 2020 yılında, başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, çok güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız olan gönül coğrafyamızda önemli faaliyetler gerçekleştirmiştir.

Doğu Akdeniz politikalarının odağında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, 2019 Aralık ayında TİKA Lefkoşa Program Koordinasyon Ofisi'nin resmi açılışı yapılmıştır. Koordinatörlüğümüz henüz bir yılını tamamlamadan, Başkanlığımızca ortaya konulan strateji çerçevesinde toplamda 41 projeyi hayata geçirmektedir. KKTC makamları ile ortak olarak geliştirilen proje ve programlar, KKTC'nin kalkınmasında önemli atılımlar sağlamaktadır."

Türkçe öğretiminden kültür-sanata, Türkoloji çalışmalarından geleneksel sporlarımıza uzanan geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünün, yurt dışında 50 farklı ülkede 60 kültür merkezi ile çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Ersoy, "Enstitü tarafından kültür merkezlerinde verilen Türkçe eğitiminin yanı sıra, farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarıyla yapılan iş birlikleri ile Türkoloji bölümleri ve Türkçe öğretimi desteklenmektedir. Ekim 2020 itibarıyla Kültür Merkezlerindeki kurslar ile Tercihim Türkçe Projesi ve Türkoloji Projesi kapsamında 200 binin üzerinde kursiyer Türkçe öğrenmiştir." dedi.

"1440 yazma eser koleksiyonlara eklendi"

2020 yılının ilk 11 ayı itibarıyla Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait akarlardan, 23 adet taşınmazın kat karşılığı inşaat modeliyle; 22 adet taşınmazın yapım karşılığı kiralama modeliyle; 18 adet vakıf kültür varlığının restorasyon veya onarım karşılığı kiralama modeliyle değerlendirildiğini söyleyen Ersoy, "Vakıf kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarımının sağlanması amacıyla laboratuvarlarda bakımları yapılmış; çağdaş sunum teknikleriyle müzelerimizde sergilenmesi ve korunması sağlanmıştır. Bu amaçla 2002 yılı öncesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde sadece 4 adet müze bulunurken, 2003-2020 döneminde toplam 7 adet vakıf müzesinin daha hizmete girmesiyle bu sayı 11'e çıkarılmıştır. Bununla birlikte 2020 yılında Sivas Gök Medrese Vakıf Müzesi ile 2021 yılında Erzurum Çifte Minareli Medrese Vakıf Müzesi de açılacaktır." bilgisini verdi.

2021 yılında Vakıf kayıtlar arşivinde ve merkez kütüphanede bulunan 1500 el yazması vakıf defteri ve el yazması eserin konservasyon işleminin gerçekleştirilmesi planlandığını dile getiren Ersoy, "Vakıf eserlerimizi koruma gayretimizin bir sonucu olarak 787 çalıntı eser, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilmiştir. 2020 yılı ilk 10 ayı itibarıyla ele geçirilen eser sayısı ise 16'dır. Bugün yöneticisi kalmayan vakıflarımızın temsilcisi durumunda olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, vakfedenlerin iradelerine uygun olarak, vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını gerçekleştirme amacıyla ihtiyaç sahibi insanlara elini uzatmaktadır." dedi.

Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve TİKA tarafından 2020 yılında, yurt içinde 168 adet eserin bakım, onarım ve restorasyon işinin tamamlandığını, 366 çalışmanın devam ettiğini, yurt dışında da 5 adet restorasyon ve onarım projesinin tamamlandığını, 21 adet restorasyon ve onarım projesinin ise devam ettiğini bildirdi.

2020 yılı içerisinde 1440 adet yazma eserin koleksiyonlara eklendiğini ifade eden Ersoy, "Böylelikle 216 bin 587'si yazma eser ve 453 bin 517'si matbu eser olmak üzere elimizdeki eser sayısı toplamda 670 bin 104'e çıkmıştır." diye konuştu.

"En azından bir bilene sormanız gerekirdi"

Bodrum'da bir otel alımıyla ilgili CHP Antalya Milletvekili Osman Budak ile CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın kendisine bazı ithamları olduğunu belirten Ersoy, şunları söyledi:

"Sayın milletvekilleri, ben 1985 yılından beri, yaklaşık 35 yıldır, turizm mesleği içindeyim. 1991 yılında kurmuş olduğum firmamla kurumsal olarak 30 yıldır turizm işletmeciliği ve turizm yatırımı yapan, 6 bin 800'den fazla çalışanı olan, turizmde en yüksek cirolardan birini yapan, yurt dışında hiçbir yatırımı olmayan, Türkiye'nin sayılı turizm gruplarından birinin asli faaliyet alanı içinde otel alıp satmasından, her koşulda Türkiye'nin turizmine, Türkiye'nin geleceğine güvenerek bu konuda yatırım yapmasından daha doğal ne olabilir? 2003'ten beri, yaklaşık on altı yıldır, sahip olduğu ve yaptığı tahsis yatırımları sebebiyle binlerce diğer tahsis yatırımcısı gibi devletin kiracısı olan bu firmanın sanki bu faaliyeti ilk defa oluyormuş, yeni bir şeymiş gibi gösterilmesini, siyaseten bir şaibe varmış gibi algılatılmasını son derece yanlış ve manidar bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Turizm tahsisleri konusunda, turizm yatırımları konusunda bir bilgi sahibi değilsiniz. Hadi bunu anlayışla karşılayabiliyorum ama en azından bir bilene sormanız gerekirdi iki buçuk yıldır."

Devlet Tiyatroları kostüm ve dekor tasarımcısı Ali Cem Köroğlu'nun Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetmesiyle ilgili milletvekillerinin sorusu üzerine Ersoy, "Önce, Ali Cem Köroğlu'nun ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Belirtmek istiyorum ki eğer bir ihmal veya kusur var ise sizin söylemenize gerek yok, gereğini yaparım. Bugüne kadar da bu konuda gereğini yaptım. Özellikle tiyatroculara verdiğim değeri en iyi bilenlerden biri sizsiniz. Konuyla ilgili müfettiş göndererek zaten ben inceletmeyi başlattım, sonuçlarını da en kısa zamanda sizinle paylaşacağım." dedi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden