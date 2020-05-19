Bakan Ersoy, kültür ve tanıtma müşavirleriyle video konferansla toplantı yaptı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışında görev yapan kültür ve tanıtma müşavirleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yurt dışında görev yapan kültür ve tanıtma müşavirleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Ersoy, Twitter'daki paylaşımında, yurt dışında görevli müşavirlerle yaptığı toplantıda, yeni dönemde atacakları adımlara ve tanıtım stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti. Kaynak: AA