Bakan Ersoy: Kültür ve sanatı halkımızın ayağına götürüyoruz
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Bakan Ersoy: Kültür ve sanatı halkımızın ayağına götürüyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür, sanat faaliyetlerini halkımızın ayağına götürülmesini amaçlayan bir projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

Bakan Ersoy: Kültür ve sanatı halkımızın ayağına götürüyoruz
30.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:53

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür, sanat faaliyetlerini halkımızın ayağına götürülmesini amaçlayan bir projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, Anadolu'ya uğurlanacak kültür, sanat ve tarih TIR'ları için Ankara CERModern'de düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı. Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yeni bir konsepti hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Yeni konseptimiz zengin, gezgin kültür festivali. Bakanlığımıza bağlı kurumlar tarafından kültür, sanat faaliyetlerini halkımızın ayağına götürülmesini amaçlayan bir projeyi hayata geçiriyoruz. İlk etapta kamyon tiyatrosunu bugün hep birlikte Erzincan'a uğurluyoruz. Toplam 25 il ve 57 ilçede 50 gün boyunca bir tiyatro turnesine çıkacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon tiyatrolarımız ağırlıklı olarak çocuk tiyatrolarını içeren performanlarını Türkiye'nin 25 ilinde sergileyeceklerdir" diye konuştu.

'SİNEMASI OLMAYAN İLÇELERE SİNEMA GÖTÜRECEĞİZ'Ersoy, sineması olmayan illerde gezici sinema TIP'larının hizmet vereceğini söyleyerek, "Gezen sinema konseptli bir sinema TIR'ımız da var. Bu sinema tırımızdaki esas amacımız sineması olmayan iller ve ilçelerde ki çocuklarımızın ayağına sinemayı götürmek. Geçen sene başladığımız bu uygulamayı bu sene kapsamını genişleterek devam ediyoruz" diye konuştu. 4 YENİ GEZİCİ KÜTÜPHANE GÖREV YERLERİNE UĞURLANDITürkiye'de tarih bilincini yeni nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirten Bakan Ersoy, şunları kaydetti: "Yeni bir konseptimiz de Çanakkale Savaşları Mobil Müze TIR'ı, 100 yılı aşkın bir süredir üzerinden süre geçmesine rağmen Çanakkale Savaşlarındaki o milli mücadele ruhu, hala hepimizin içinde. Amacımız bu ruhu gelecek nesillere en iyi şekilde hissedebilecekleri bir ortamda biz onların ayağına götürerek bu duyguları hissettirmek istiyoruz. Çanakkale Savaşları Mobil TIR'ımızda bugün itibariyle Türkiye'yi dolaşmaya başlıyor. Hedefimiz 81 ilimizde 100 bin aktif temas sağlamaktır."53 tane gezici kütüphaneye 4 tane daha eklediklerini söyleyen Ersoy, bu kütüphanelerinde Kocaeli, Amasya, Şırnak ve Batman'a gideceklerini hatırlattı.

Görüntü dökümü: Bakan Ersoy'un konuşması

Genel detay

Haber-Kamera:  Haluk KARAASLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA,-


Kaynak: DHA

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