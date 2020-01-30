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Bakan Ersoy, koronavirüsün turizme etkisini değerlendirdi

Bakan Ersoy, "Şu an için endişe edilecek bir durum yok. Virüsün Çin ve dünya genelindeki gelişimini izlememiz gerekiyor.

30.01.2020 15:34 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:34
Bakan Ersoy, koronavirüsün turizme etkisini değerlendirdi

Bakan Ersoy, "Şu an için endişe edilecek bir durum yok. Virüsün Çin ve dünya genelindeki gelişimini izlememiz gerekiyor. Çin'den maksimum beklentimiz 550 bin civarında. Bunun bir kısmını kaybetmek, Türkiye'nin 2020 hedeflerine erişemeyeceği anlamına gelmiyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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