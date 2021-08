Bakan Ersoy Konya'da 5 kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya'da aralarında Meram İlçe Halk Kütüphanesi'nin de bulunduğu Bozkır, Altınekin, Kulu, Yalıhüyük kütüphanelerinin açılışını gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir takım açılış ve programa katılmak üzere Konya'ya geldi. İlk olarak Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanı Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Ersoy daha sonra aralarında Meram İlçe Halk Kütüphanesi'nin de bulunduğu Bozkır, Altınekin, Kulu, Yalıhüyük kütüphanelerinin açılışına katıldı.

Meram İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen programda konuşan Bakan Ersoy, "Bugün Meram, Kulu, Bozkır, Altınekin ve Yalıhüyük olmak üzere 5 ilçe halk kütüphanemizin resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Konya'nın sosyal ve kültürel hayatına, vatandaşlarımızın zamanlarını doğru ve faydalı bir şekilde değerlendirmelerine, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine en güzel şekilde hizmet etmelerini temenni ediyorum" dedi.

"Türkiye'de 57'si gezici bin 280 kütüphane kullanıma açıktır"

Bakan Ersoy konuşmasında, "Son 19 yılda Türkiye her alanda üreten bir ülke kimliği kazanarak büyük bir gelişim ve ilerleme ivmesi yakalamıştır. Bunun sonucu olarak da milletimizin ihtiyaç duyduğu bütün hizmetler en iyisi olacak şekilde karşılanmıştır ve bugün de aynı anlayışla yola devam edilmektedir. Bu süreçte Kütüphane hizmetleri de yeni bir seviyeye çıkmıştır. Türkiye'de 57'si gezici olmak üzere bin 280 kütüphanemiz okumak, öğrenmek, vaktini verimli şekilde değerlendirmek isteyen 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. Bilimden edebiyata, akademik eserlerden süreli yayınlara, sürekli güncellenen aynı zamanda kapsamlı arşiv hizmeti sunan bir kütüphanecilik anlayışıyla çalışmayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"2018'den bugüne toplam 75 kütüphane açtık"

"Bizler bayrağı devraldıktan sonra bu hizmet yarışında emaneti daha ileriye nasıl taşıyacağımızın düşüncesiyle projeler ürettik ve bunları birer birer hayata geçirdik" diyen Bakan Ersoy, "2018'den bugüne toplam 75 kütüphane açtık. 14 tane Gezici Kütüphane aracı aldık. Halihazırda 10 adet aracın alım işlemleri de devam etmektedir. Okuma alışkanlığının, öğrenme merakının mümkün olan en erken yaşta kazandırılması gerekliliğinden yola çıkarak hizmete aldığımız 9 Çocuk Kütüphanesi ile 5 tane Bebek ve Çocuk Kütüphanesi bu noktada atılmış çok ciddi adımlar olmuştur. Sosyal hayatın bir parçası olabilmeleri için insanların sıklıkla gittiği yerlerde ve yoğun insan hareketinin yaşandığı merkezlerde kütüphaneler açmaya başladık. 8 tane AVM Kütüphanesi, Konya'da bulunan Gar Kütüphanesi, İstanbul'da hizmete açtığımız Havalimanı Kütüphanesi bu hedefimize hizmet eden önemli kurumlardır. Bunların sayısını artıracağız ki imkanım olmadı, fırsat bulamadım gibi bahaneleri ortadan kaldıralım ve kütüphane kavramını standart bir mekan bağımlılığından kurtaralım" şeklinde konuştu.

"Dijital teknolojilere yatırıma da büyük önem veriyoruz"

Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Benzer bir bakış açısıyla, Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği Millet Kıraathaneleri konseptini de yaygınlaştırıyoruz. 7-24 sunulan hizmet, zaman olgusunu kütüphanelerden faydalanmanın önüne geçecek bir konu olmaktan çıkarmaktadır. Dijital teknolojilere yatırıma da büyük önem veriyoruz. Geliştirdiğimiz 'e-kitabım' ve 'Kütüphanem Cepte' mobil uygulamaları her an ve her yerde kütüphane hizmetlerine ulaşımı mümkün kılmaktadır. Şunu da belirtmek isterim ki öğrenmenin sadece okumayla sınırlandırılmasının, kütüphanelerimizin de sadece okumaya ayrılmış özel alanlar gibi algılanmasının önüne geçmek istiyoruz. Bir yaşam alanı olarak sanattan bilime, teknolojiden edebiyata bireysel ve toplumsal gelişime fayda sunacak; sergiler, seminerler, eğitimler ve atölye çalışmaları ile uzmanların ve ustaların elinden deneyimleyerek öğrenmeye fırsat verecek kütüphane anlayışını benimsiyoruz. Bu noktada gerek özel gerek diğer kamu kurumlarımızın ortaya koyacağı projelerde daima iş birliğine açık olduğumuzun altını bir kez daha çiziyorum. Halkımızın istek ve beklentilerine kulak verelim, bunun da ötesinde farklı başlıklarda milletimize hizmet sunmaya ön ayak olalım. Zira hizmet üretmek için sadece talebi beklersek yenilikçi ve öncü olmayı asla başaramayız."

"Kütüphaneler 3 milyon liralık bir yatırımla kazandırıldı"

Meram, Kulu, Bozkır, Altınekin ve Yalıhüyük ilçe halk kütüphaneleri Konya'ya yaklaşık 3 milyon liralık bir yatırım ile kazandırıldığını ifade eden Bakan Ersoy, "Her birinde Okuma Salonu, Çocuk Salonu, İnternet Erişim Alanları ve Süreli Yayınlar Salonu bulunmaktadır. 4 kat olan Meram ve 5 kat olan Kulu ilçe halk kütüphanelerimizde bunlara ek olarak Konferans Salonu, kitap ve oyuncak grubundan oluşan Okul Öncesi ve Çocuk Salonu, Bireysel Çalışma Salonu, Grup Çalışma Salonu, Engelli ve Görsel İşitsel Salon ile Satranç Odası da bulunmaktadır. Kulu'da ayrıca yetişkinler için satranç, bilardo, masa tenisi ve langırttan oluşan Oyun Salonu, Cep Sineması, Grup Çalışma Odaları ve Ahşap Tasarım Atölyesi de yer almaktadır. Ailelerden ricam odur ki çocuklarını kütüphanelere yönlendirsinler. Kendileri de onlara örnek olsunlar. Gelin zaman geçirme planlarınıza kütüphaneleri de ekleyin. Sizler bir adım atın ki çocuklar o adımları izleyerek kendi yollarını bulsunlar. Unutmayalım, bizler okumayı, öğrenmeyi ve ilmi sahiplenmeyi emreden milli ve manevi değerlere sahip bir milletiz. Özümüzü koruyup geleceğimizi de bu değerler üzerinde şekillendirelim. Sizler kütüphanelere sahip çıktıkça onların da muhafaza ettikleri bilgi ile milletimize sahip çıktığını göreceksiniz" diye konuştu.

"Açılan kütüphanelerimiz hayırlı olsun"

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de Konya'nın 5 ilçesinde hizmete açılan kütüphanelerin hayırlı olmasını temenni etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Bilim tarih ve tarih ve turizm şehri olan Konya'mızın var olan potansiyelinin değerlendirilmesi ve bu konuda dünyada öne çıkması bakanımızın destekleriyle büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bakanımızla birlikte bugün şehrimize değer katacak önemli hizmetleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 'tesislerimizi en verimli şekilde hemşehrilerimizin kullanımına açmak' en temel düsturumuz oldu. Meram İlçe Halk Kütüphanesi de bu düsturun bir meyvesidir. Bugün açılışı yapılan tüm kütüphanelerimiz, Meram'ımıza, Konya'mıza, gençlerimize ve çocuklarımıza ve her yaştan kitapseverlere hayırlı olsun. Bu güzel yatırımın Meram'ımıza kazandırılmasında katkıda bulunan herkese, özellikle de Bakanım Mehmet Nuri Ersoy ve İl Kültür Müdürümüz Abdüssettar Yarar'a ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Programa, Bakan Ersoy'un yanı sıra Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Hacı Ahmet Özdemir, Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı