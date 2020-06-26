Bakan Ersoy: "Kimse 2020 yılını durağan yıl diye düşünmeyecek"
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Bakan Ersoy: "Kimse 2020 yılını durağan yıl diye düşünmeyecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizde 2020 yılı geride kaldığında kimse kültür ve sanat alanında çok durağan bir yıldı diye düşünmeyecek" dedi.

Bakan Ersoy:
26.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:26

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizde 2020 yılı geride kaldığında kimse kültür ve sanat alanında çok durağan bir yıldı diye düşünmeyecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen "Yeni Normalde Kriz Fırsata Dönüştürülebilir mi: Kültür Sanat STK'ları Çalıştayı'na" katıldı. Çalıştaya Bakan Ersoy'un yanı sıra Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah Demircan ve Özgül Özkan Yavuz ve sektör temsilcileri katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bakan Ersoy, "İnsanımızın kültür ve sanat aktivitelerinden kopmamaları için harekete geçtik. Sosyal medyayı sahnemiz yaptık. 19 Mart'ta başlayan pandemi süreciyle birlikte konserler, tiyatro oyunları ve opera bale faaliyetleri gibi çeşitli dallarda 65 etkinlik videosu yükledik. Bakanlığımızın youtube kanalındaki videoları 5 Eylül 2013'ten beri görüntülenme sayısı 2 milyon 232 binken 19 Mart 2020'den beri evdekal kampanyası kapsamında yüklenen videoların izlenme sayısı yaklaşık 1 milyonu buldu. Sanat cepte uygulamamıza ait sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullandık. 78 sanatçımız 20 Nisan - 1 Haziran tarihleri arasında 67 instagram canlı yayını gerçekleştirdiler. Sanat cepte sayfamız kısa bir süre içerisinde on binlerce takipçiye ulaştı" dedi.

Bakan Ersoy, "2020 yılı geride kaldığında kimse kültür ve sanat alanında çok durağan bir yıldı diye düşünmeyecek. Kültür noktasında da büyük bir memnuniyetle ifade etmeliyim ki sanal müze çalışmalarımız hem yurt içinde hem yurt dışında büyük ilgi duydu. 6 milyondan fazla ziyaretçi sanal müze uygulamamızı ziyaret etti. Normalleşme süreciyle birlikte bakanlığımızın kültür ve sanat birimleri yoğun bir takvim içerisine girmiştir. Müze ve ören yerlerimiz sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ziyaretçilerine kapılarını açmışlardır. Kamyon tiyatrosu projesi kapsamında Ankara - İstanbul - İzmir - Trabzon olmak üzere dört bölge tiyatromuz turnelere başlayacaktır. Bodrum Kaleiçi etkinlikleri kültür sanat hayatımız kadar turizm içinde önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında 3 farklı oyun sanat severlerimize buluşacak. Aynı şekilde Bodrum Kaleiçi ve antik kentlerde 10 konser düzenlenecek. 2020 yılı Patara yılı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da bir konser düzenleyecek. Tüm bunların yanında 3. Efes Bale ve Opera Festivali, 18. Bodrum Bale ve Opera Festivali, 27. Aspendos Opera ve Bale Festivaliyle 11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali öngörülen takvimler kapsamında planlamalarımızı yapıyoruz. Dünya çapındaki bu olumsuzluklara rağmen inanıyorum ki; ülkemizde 2020 yılı geride kaldığında kimse kültür ve sanat alanında çok durağan bir yıldı diye düşünmeyecek. Biz tüm imkanlarımızla üstümüze düşeni yaparak 2020 yılını sanatla dolu dolu olarak 2021'e ulaştıracağız. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; 23 Haziran 2020 tarihli kültür ve sanat tesislerinde normalleşme süreciyle belirtilen kural ve düzenlemelere herkesin titizlikle uymasını bekliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla Türkiye bu krizi en iyi yöneten ülkelerden biri olarak büyük takdir kazandı. Lütfen bu zorlu mücadelenin kazanımlarını korumaya özen gösterelim" diye konuştu.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Kaynak: İHA

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